Bộ ba công nghệ quyết định tăng trưởng của doanh nghiệp bảo hiểm trong tương lai

Theo IMF, GDP bình quân Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 4.744 USD, nằm trong số tăng trưởng nhanh trên thế giới. Tăng trưởng kinh tế ổn định, cùng sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu – từ khoảng 13% dân số năm 2023 lên dự báo 26% vào năm 2026 – đang tạo ra làn sóng nhu cầu mới về bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe. Tuy nhiên, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm/GDP hiện chỉ ở mức khoảng 3%, thấp hơn đáng kể so mức thâm nhập 7% thế giới, cho thấy một "khoảng trống" thị trường rất lớn.

Cơ hội cho doanh nghiệp là rõ ràng, nhưng câu hỏi đặt ra là: doanh nghiệp bảo hiểm có đủ nhanh để nắm bắt, trước khi bị đối thủ vượt lên nhờ AI hay không? Với khả năng tổng hợp, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu của Predictive AI, kết hợp với sức mạnh tạo sinh nội dung (văn bản, hình ảnh, video) thông minh của GenAI và khả năng xử lý đa tác vụ của AI Agents sẽ giúp doanh nghiệp bảo hiểm tự động hoá toàn chuỗi giá trị từ tư vấn–bán hàng–thẩm định–bồi thường–CSKH, đồng thời cá nhân hoá sản phẩm và trải nghiệm ở quy mô lớn với tốc độ/chi phí vượt trội. Quan trọng hơn, bộ ba công nghệ này giúp doanh nghiệp định giá rủi ro chính xác hơn, phát hiện gian lận tốt hơn và ra quyết định nhanh hơn. AI không còn là lựa chọn "để sau", mà trở thành trụ cột chiến lược nếu doanh nghiệp muốn tồn tại và dẫn đầu trong 3–5 năm tới

Theo báo cáo TDI Techmap25 của tổ chức uy tín The Digital Insurer, GenAI và Preditive AI được các doanh nghiệp bảo hiểm ứng dụng với tốc độ "chóng mặt". Nếu vào năm 2023, các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ mới ứng dụng AI ở những bước đầu hoặc mới có ý định ứng dụng công nghệ này, thì đến năm 2025 mức độ ứng dụng AI tại doanh nghiệp trong ngành đã lên mức thịnh hành và phổ biến (mainstream).

Bức tranh ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm năm 2025, theo The Digital Insurer

Gần đây, tại sự kiện InsurInnovation Connect Vietnam 2025, quy tụ hơn 400 nhà lãnh đạo trong lĩnh vực bảo hiểm, ông Dương Lê Minh Đức, Giám đốc Trung tâm AI, FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT đã có những chia sẻ về tương lai của doanh nghiệp bảo hiểm thế hệ mới đang được định hình xoay quanh 05 trụ cột chuyển đổi chính cùng công nghệ lõi là Trí tuệ nhân tạo.

Thay đổi đầu tiên nằm ở mô hình kinh doanh được dịch chuyển từ "chi trả khi bị bệnh" sang "dự đoán và phòng tránh" với AI, và tích hợp hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Các công ty bảo hiểm có thể kết nối với bệnh nhân, bệnh viện, phòng xét nghiệm,.. qua các ứng dụng, giúp đồng hành chăm sóc sức khỏe của khách hàng một cách lâu dài.

Thứ hai, cách thức bán hàng được hỗ trợ bởi những các AI Agent. Nhân sự AI có thể dựa trên lịch sử trao đổi, dữ liệu hành vi từ đó phân tích và đưa ra các gợi ý bán hàng phù hợp. Các công nghệ như eKYC, xử lý giấy tờ thông minh với AI, cũng giúp trải nghiệm mua hàng được "nâng cấp" đáng kể.

Trụ cột thứ ba nằm ở cơ cấu sản phẩm. Các sản phẩm được thiết kế theo hướng siêu cá nhân hóa, như những gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe nhỏ và siêu nhỏ, dễ tiếp cận với người dùng. Xu hướng này giúp tăng tỷ lệ thâm nhập thị trường, rất phù hợp với thị trường "còn nhiều khoảng trống" như Việt Nam

Mối quan tâm thứ tư thuộc về cách triển khai kênh phân phối thông minh. Với sự hỗ trợ của AI, Tư vấ viên thế hệ mới (Agent 4.0) được trợ lực trên đa kênh. Các trợ lý AI có thể tổng hợp thông tin từ nhiều kênh phân phối, sau đó cung cấp thông tin về sản phẩm, gợi ý tư vấn, gói sản phẩm. Từ đó tư vấn viên có thể tập trung vào những trường hợp cần chuyên môn cao, giúp gia tăng năng suất lao động.

Cuối cùng là hoạt động vận hành. AI giúp doanh nghiệp tiến hành quy trình thẩm định theo thời gian thực, giúp giảm tình trạng "hồ sơ giấy, chờ 14 ngày" xuống còn 1–20 phút. Quy trình bồi thường "zero-touch", là một trong những giải pháp đột phá trong lĩnh vực bảo hiểm trong năm năm gần đây. Khách chỉ cần quét hóa đơn hoặc chọn dịch vụ từ bệnh viện liên kết, giải pháp AI đọc hóa đơn y tế (OCR-Y), phân loại mã ICD, phát hiện gian lận và giúp doanh nghiệp quản trị rủi ro. Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng vài phút.

Trong bức tranh chuyển đổi ấy, Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để bứt phá nhờ AI. Hành lang pháp lý về chuyển đổi số dần hoàn thiện, mức độ số hóa tăng nhanh, người dân quen với trải nghiệm tài chính – y tế – bảo hiểm trực tuyến, từ thanh toán không tiền mặt đến khám bệnh từ xa. Khách hàng ngày nay kỳ vọng quy trình nhanh gọn, minh bạch, có thể xử lý trên điện thoại mọi lúc mọi nơi, thay vì hồ sơ dày cộp và chờ đợi hàng tuần. Điều này vừa là áp lực, vừa là cú hích để doanh nghiệp bảo hiểm phải chuyển mình.

Thực tế, AI trong bảo hiểm Việt Nam đã có những câu chuyện thành công rõ rệt, không chỉ dừng ở mức thử nghiệm. Một minh chứng tiêu biểu là giải pháp FPT AI Adjust được triển khai tại một thương hiệu bảo hiểm hàng đầu Việt Nam với hơn 1,2 triệu khách hàng. Giải pháp AI giúp tự động hóa quy trình xử lý hồ sơ bồi thường với tốc độ chỉ từ 0,5–1 giây cho mỗi hình ảnh với độ chính xác hơn 95%. Nhờ đó, năng suất đội ngũ xử lý hồ sơ tăng gấp 45%, giảm 15% lỗi nhập liệu thủ công, rút ngắn đáng kể thời gian chi trả, đồng thời tối ưu chi phí vận hành. Những con số này cho thấy AI mang lại giá trị đo được, chứ không chỉ là khẩu hiệu truyền thông.

Khi mức độ am hiểu công nghệ của người dân tăng lên, "tiêu chuẩn" trải nghiệm sản phẩm dịch vụ cũng cần được nâng tầm. Không còn chỗ cho quy trình rườm rà, sự chờ đợi hay điều khoản khó hiểu; khách hàng muốn tư vấn tức thì, quy trình minh bạch và quyền lợi rõ ràng, và sẽ ưu tiên những doanh nghiệp đáp ứng được kỳ vọng đó. Trong bối cảnh đầy cạnh tranh, đầu tư vào AI không còn là lựa chọn mà là chiến lược sống còn, giúp doanh nghiệp bảo hiểm hiểu khách hàng sâu hơn, phục vụ nhanh hơn và minh bạch hơn; ngược lại, chậm chân trước làn sóng AI đồng nghĩa với nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Câu hỏi không còn là "có nên ứng dụng AI hay không", mà là "doanh nghiệp sẽ đi nhanh đến mức nào". Những doanh nghiệp hành động sớm sẽ là người dẫn dắt cuộc chơi, chiếm lĩnh niềm tin khách hàng và mở khóa những cơ hội tăng trưởng mới; những doanh nghiệp chậm chân sẽ chỉ còn cách chạy theo.

