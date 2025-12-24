Từng tuyên bố sạc xe điện "tốt nhất thị trường" trên Shark Tank, startup của nhóm giảng viên Bách Khoa giờ ra sao?

Tại Shark Tank Việt Nam mùa 7 (năm 2024), TS Nguyễn Duy Đỉnh - Giám đốc công nghệ và Đồng sáng lập EVSELab và Lê Chí Nguyện – Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc EVSELab mang tới giải pháp sạc PRO-E dành cho xe máy điện.

Theo TS Nguyễn Duy Đỉnh, mỗi năm thị trường ghi nhận khoảng 400.000 xe điện đăng ký mới, với tốc độ tăng trưởng 10–16%/năm. Trong tổng số 4,6 triệu xe điện đang lưu hành, khoảng 80% người dùng là học sinh, sinh viên – nhóm đối tượng có mức độ lo ngại cao về rủi ro cháy nổ. Thống kê cho thấy, 60% các vụ cháy nổ xe điện liên quan đến quá trình sạc.

Với giải pháp sạc PRO-E, vị Tiến sĩ giới thiệu: "Bộ sạc này có 9 tính năng an toàn và 4 tính năng thông minh so với các bộ sạc khác trên thị trường".

Cụ thể, với mức tăng hiệu suất 5% cho mỗi bộ sạc, công nghệ của EVSELab có thể giúp đội xe vận chuyển 100 chiếc tiết kiệm khoảng 600 kWh điện; nếu triển khai ở quy mô 1 triệu bộ, lượng điện tiết kiệm tương đương công suất của một nhà máy thủy điện nhỏ.

Tính năng sạc 4 (bốn) giai đoạn được tùy chỉnh giúp dòng điện mượt mà và kéo dài có thể lên tới 50% tuổi thọ ắc quy so với sạc 2 (hai) giai đoạn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ đập mạch và tăng cường an toàn cho quá trình sạc.

Đặc biệt, EVSELab ứng dụng công nghệ biến đổi cộng hưởng LLC thường được sử dụng cho sạc ô tô thay thế công nghệ flyback phổ biến nhưng có hiệu suất thấp. Nhờ đó, hiệu suất bộ sạc PRO-E đạt khoảng 91%, cao hơn mức trung bình 86% của các bộ sạc thông thường. EVSELab hướng đến nhóm khách hàng đề cao yếu tố an toàn và bảo vệ môi trường; theo doanh nghiệp, do tích hợp công nghệ cao hơn, giá bán sản phẩm cao hơn khoảng 20% so với mặt bằng thị trường, tương đương 1 triệu đồng mỗi bộ.

CEO Lê Chí Nguyện khẳng định: "Bộ sạc này chúng tôi làm ra có chất lượng tốt hơn, chất lượng cao hơn hẳn các bộ sạc thông thường".

Ở thời điểm lên sóng Shark Tank, đội ngũ sáng lập cho biết sản phẩm mới ra mắt thị trường được 2 tháng và vẫn đang trong giai đoạn cho khách hàng dùng thử miễn phí trước khi bán chính thức. Mục tiêu trong năm 2024 là bán được 10.000 bộ sạc, tăng lên 60.000 bộ vào năm 2025 và đạt 200.000 bộ vào năm 2026.

Mặc dù không nhận được vốn đầu tư từ Shark Tank Việt Nam, nhưng sau đó, trên trang cá nhân, TS Nguyễn Duy Đỉnh tiết lộ vẫn có sự hỗ trợ từ CEO Lê Chí Nguyện.

Trên website, công ty cho biết, năm 2024 đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận và bằng sáng chế cho sản phẩm sạc Pro-E.

Trên trang cá nhân, TS Nguyễn Duy Đỉnh cho biết, tháng 5/2025, EVSELab kí kết hợp tác với LUMI Smart Factory. Theo tìm hiểu, Lumi Smart Factory là nhà máy sản xuất thiết bị IoT/Smarthome "Made in Vietnam" đầu tiên, do các kỹ sư trẻ ngành tự động hóa, Trường đại học Bách khoa Hà Nội thành lập. Nhà máy này có quy mô 6.000m2, công suất thiết kế hàng năm lên tới hàng triệu thiết bị.

Tháng 7/2025, EVSELab tiếp tục hợp tác với Salaman – đơn vị cung cấp phụ kiện công nghệ (từ sạc nhanh, cáp kết nối đến loa, tai nghe…) để cùng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực linh kiện điện thoại – phụ kiện công nghệ.

Ngoài ra, startup còn hợp tác với EPI Vietnam Technologies company – công ty phân phối linh kiện điện tử tại Việt Nam.

Chia sẻ về giá sản phẩm sạc cho xe điện của EVSELab cao hơn so với thị trường, trên trang cá nhân, TS Đỉnh giải thích, bộ sạc sử dụng chip của Texas Instruments (TI), MOSFET (bóng bán dẫn hiệu ứng trường) chính hãng của Toshiba. Ngoài ra, EVSELab tích hợp công nghệ cao hơn, hướng đến nhóm khách hàng đề cao yếu tố an toàn và bảo vệ môi trường.

Hình ảnh EVSELab ngày đầu. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, TS Nguyễn Duy Đỉnh chia sẻ, tháng 10/2020, sau 6 năm học tập và làm việc ở Nhật, đúng giữa Covid 19, anh rời Nhật trở về Việt Nam với hoài bão mang văn hóa kaizen của người Nhật về lập lab nghiên cứu. Lúc đó, ý tưởng về EVSELab - một design house về Điện tử công suất đã hình thành, nhờ sự động viên bởi anh Lê Chí Nguyện – một người gần 20 năm kinh doanh trong lĩnh vực xe máy.

Ngày 1/11/2020 EVSELab chính thức ra mắt. Dù khởi đầu vô cùng khiêm tốn: địa điểm phải ngồi chung, thiết bị đang chờ mua, thậm chí bàn ghế phải tận dụng, ... 9 bạn trẻ đầu tiên đã mạnh dạn đăng ký tham gia lab.

Đến tháng 11/2025, số sinh viên đã và đang tham gia sinh hoạt EVSELab đã đạt 92 người. Ngoài ra, Lab cũng đã công bố khoảng 30 bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục WoS/Scopus.

Trên website, EVSELab cho biết đặt mục tiêu trở thành "Công ty Nghiên cứu và phát triển" (Design House) trong lĩnh vực thiết bị xe điện, hướng tới rút ngắn con đường từ nguyên mẫu đến sản xuất, đưa các sản phẩm mang thương hiệu "Made in Vietnam" ra thị trường quốc tế.

EVSELab cung cấp cả dịch vụ Thiết kế gia công theo yêu cầu (ODM) và Sản xuất theo thiết kế của khách hàng (OEM) cho các thiết bị sạc xe điện (EVSE).

Công ty đặt trọng tâm nghiên cứu và sản xuất các bộ sạc xe điện, cung cấp giải pháp bao gồm thiết bị xe điện, trạm sạc nhanh DC, bộ sạc riêng, bộ sạc tích hợp; đồng thời cung cấp dịch vụ giải mã công nghệ, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật đảo ngược, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.