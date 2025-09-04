Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 năm sau Shark Tank, hãng xe đạp trợ lực điện từng bị chê 'xấu', 'ngáo giá' giờ bắt tay với Samsung nâng cấp pin đi 100 km/lần sạc, được Qualcomm hỗ trợ phát triển IoT

04-09-2025 - 12:20 PM | Doanh nghiệp

Startup hướng tới thay thế 2 triệu xe máy bằng xe đạp trợ lực điện vào năm 2030.

Màn 'lột xác' sau Shark Tank

Năm 2021, Nguyễn Thị Thu Hằng – đồng sáng lập và CEO của Wiibike – từng gây chú ý khi xuất hiện tại Shark Tank Việt Nam mùa 4, kêu gọi 1,5 tỷ đồng cho 1% cổ phần.

Ở thời điểm đó, Wiibike giới thiệu đang sở hữu các dòng xe đạp trợ lực điện nguyên chiếc, sử dụng pin lithium mỗi lần sạc đi được 60km, tốc độ 25km/h cho phần điện, nếu đạp thêm có thể đạt 40km/h. Ngoài ra, hãng còn cung cấp bộ Wiibike kit để có thể biến xe đạp thường thành xe đạp trợ lực điện trong vòng 15 phút.

Khi ấy, sản phẩm xe đạp trợ lực điện của Wiibike được đánh giá là ý tưởng mới mẻ, thân thiện với môi trường nhưng cũng gây tranh luận gay gắt. Shark Bình cho rằng startup còn đang thua lỗ nhưng lại "ngáo giá" khi tự định giá 150 tỷ đồng, trong khi Shark Hưng thẳng thắn chê thiết kế "rất xấu".

Năm 2022, Wiibike nhận được khoản đầu tư vốn vay ưu đãi không yêu cầu tài sản đảm bảo từ Quỹ SK2 - một quỹ của Mỹ hướng tới các doanh nghiệp phát triển bền vững, với lãi suất 3%/năm.

Sau Shark Tank, công ty tiếp tục đầu tư vào R&D để cải tiến và cập nhật các dòng sản phẩm mới. Điển hình là chiến lược loại bỏ dòng xe Wall-E và Summer, ra mắt xe đạp trợ lực điện kiểu dáng địa hình Wiibike Sapa nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Ngoài sự chuyển mình về sản phẩm, Wiibike đã cải tiến hệ thống pin và loại bỏ dòng 24V, đồng bộ dòng 36V nhằm tăng cường hiệu suất và thời gian sử dụng xe.

Công ty này đặt mục tiêu tự chủ sản xuất trong nước – từ khung sườn đến pin, kiểm soát chất lượng đầu-cuối, giúp hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng. Công ty ưu tiên sử dụng những nguyên liệu từ những doanh nghiệp trong nước như: Thống Nhất, Cao su Sao Vàng, thép Hòa Phát…

Năm 2020, doanh thu Wiibike đạt 2,3 tỷ đồng. Nhưng chỉ sau một năm tham gia Shark Tank, startup đã tăng trưởng trên 500%. Đến 2023, doanh thu tiếp tục tăng 400% và nhanh chóng đạt điểm hòa vốn.

Cái bắt tay với 'ông lớn' Samsung, Qualcomm

4 năm sau Shark Tank, hãng xe đạp trợ lực điện từng bị chê 'xấu', 'ngáo giá' giờ bắt tay với Samsung nâng cấp pin đi 100 km/lần sạc, được Qualcomm hỗ trợ phát triển IoT- Ảnh 1.

Trên website của hãng cho biết, từ năm 2025, Pin xe Wiibike được sử dụng 100% Cell pin của Samsung SDI. Công ty cũng cho biết đã được cấp bằng độc quyền "Giải pháp hữu ích" về cấu trúc pin từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Năm 2023, sau Wiibike đã được Qualcomn tài trợ gói phát triển IOT sử dụng các module của Qualcomn cho sản phẩm xe đạp trợ lực điện Wiibike với các tính năng như: Theo dõi quãng đường, lực đạp, khóa xe từ xa, năng lượng tiêu thụ… Đến nay, Wiibike cho biết đã làm chủ các công nghệ IOT trên xe đạp trợ lực điện và phát triển hoàn thiện App Wiibike dành cho các phân khúc xe cao cấp.

Hiện công ty này đang sở hữu 3 dòng sản phẩm xe đạp trợ lực điện: Wiibike Sapa (giá từ 8,9 triệu đồng), Wiibike Summer (giá từ 9,9 triệu đồng), Wiibike Mira (giá bán từ 10,9 triệu đồng).

Điểm nổi bật của các dòng xe đạp trợ lực điện là sử dụng Pin Lithium-ion hiệu suất cao, mỗi lần sạc đầy cho phép xe vận hành quãng đường lên đến 100 km. Khung xe thép chịu tải trọng lên tới 120 kg. Động cơ không chổi than giúp vận hành êm ái, ít hao mòn, tuổi thọ trung bình trên 10 năm. Chi phí mỗi lần sạc điện bằng 1/10 so với chi phí nhiên liệu xăng cho xe máy thông thường.

Các mẫu xe đạp trợ lực điện của Wiibike hiện được bán tại hệ thống AEON Mall, kênh thương mại điện tử và chuỗi đại lý ở Hà Nội, TP.HCM, Huế, Vũng Tàu.

Ngoài hoạt động cốt lõi, Wiibike còn mở rộng với WiiCoffee – mô hình cà phê xe đạp kết hợp dịch vụ bảo dưỡng, tạo cộng đồng người yêu thích xe xanh.

Wiibike đặt mục tiêu thay thế 2 triệu xe máy bằng xe đạp trợ lực điện vào năm 2030.

Startup sợi lá dứa của nữ giảng viên chinh phục dàn cá mập Shark Tank mùa 5 giờ ra sao: Nên duyên với 2 cá mập ngoài bể, doanh thu tăng hàng chục lần, xuất khẩu tới Nhật, Mỹ, Châu Âu…

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghịch lý 9 tỷ USD của ngành dược Việt Nam: Giá trị 10 'ông' lớn nhất vẫn thua một 'gã khổng lồ' Indonesia

Nghịch lý 9 tỷ USD của ngành dược Việt Nam: Giá trị 10 'ông' lớn nhất vẫn thua một 'gã khổng lồ' Indonesia Nổi bật

Cổ phiếu rơi mất 11% sau hơn 3 tuần, một doanh nghiệp bất ngờ báo lãi sau thuế tăng 63% so với trước kiểm toán

Cổ phiếu rơi mất 11% sau hơn 3 tuần, một doanh nghiệp bất ngờ báo lãi sau thuế tăng 63% so với trước kiểm toán Nổi bật

Lò cao số 2 của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 ra mẻ gang đầu tiên

Lò cao số 2 của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 ra mẻ gang đầu tiên

11:54 , 04/09/2025
Lợi nhuận sau soát xét gấp 4 lần con số tự lập, giá cổ phiếu DIC Corp (DIG) lên cao nhất từ đầu năm

Lợi nhuận sau soát xét gấp 4 lần con số tự lập, giá cổ phiếu DIC Corp (DIG) lên cao nhất từ đầu năm

11:12 , 04/09/2025
TONMAT Group tham gia Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TONMAT Group tham gia Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

10:30 , 04/09/2025
Lộ diện 'chủ nợ' lớn nhất của Hoà Phát với khoản cho vay dài hạn gần 30.000 tỷ đồng

Lộ diện 'chủ nợ' lớn nhất của Hoà Phát với khoản cho vay dài hạn gần 30.000 tỷ đồng

09:57 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên