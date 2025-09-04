4 năm sau Shark Tank, hãng xe đạp trợ lực điện từng bị chê 'xấu', 'ngáo giá' giờ bắt tay với Samsung nâng cấp pin đi 100 km/lần sạc, được Qualcomm hỗ trợ phát triển IoT

Màn 'lột xác' sau Shark Tank

Năm 2021, Nguyễn Thị Thu Hằng – đồng sáng lập và CEO của Wiibike – từng gây chú ý khi xuất hiện tại Shark Tank Việt Nam mùa 4, kêu gọi 1,5 tỷ đồng cho 1% cổ phần.

Ở thời điểm đó, Wiibike giới thiệu đang sở hữu các dòng xe đạp trợ lực điện nguyên chiếc, sử dụng pin lithium mỗi lần sạc đi được 60km, tốc độ 25km/h cho phần điện, nếu đạp thêm có thể đạt 40km/h. Ngoài ra, hãng còn cung cấp bộ Wiibike kit để có thể biến xe đạp thường thành xe đạp trợ lực điện trong vòng 15 phút.

Khi ấy, sản phẩm xe đạp trợ lực điện của Wiibike được đánh giá là ý tưởng mới mẻ, thân thiện với môi trường nhưng cũng gây tranh luận gay gắt. Shark Bình cho rằng startup còn đang thua lỗ nhưng lại "ngáo giá" khi tự định giá 150 tỷ đồng, trong khi Shark Hưng thẳng thắn chê thiết kế "rất xấu".

Năm 2022, Wiibike nhận được khoản đầu tư vốn vay ưu đãi không yêu cầu tài sản đảm bảo từ Quỹ SK2 - một quỹ của Mỹ hướng tới các doanh nghiệp phát triển bền vững, với lãi suất 3%/năm.

Sau Shark Tank, công ty tiếp tục đầu tư vào R&D để cải tiến và cập nhật các dòng sản phẩm mới. Điển hình là chiến lược loại bỏ dòng xe Wall-E và Summer, ra mắt xe đạp trợ lực điện kiểu dáng địa hình Wiibike Sapa nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Ngoài sự chuyển mình về sản phẩm, Wiibike đã cải tiến hệ thống pin và loại bỏ dòng 24V, đồng bộ dòng 36V nhằm tăng cường hiệu suất và thời gian sử dụng xe.

Công ty này đặt mục tiêu tự chủ sản xuất trong nước – từ khung sườn đến pin, kiểm soát chất lượng đầu-cuối, giúp hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng. Công ty ưu tiên sử dụng những nguyên liệu từ những doanh nghiệp trong nước như: Thống Nhất, Cao su Sao Vàng, thép Hòa Phát…

Năm 2020, doanh thu Wiibike đạt 2,3 tỷ đồng. Nhưng chỉ sau một năm tham gia Shark Tank, startup đã tăng trưởng trên 500%. Đến 2023, doanh thu tiếp tục tăng 400% và nhanh chóng đạt điểm hòa vốn.

Cái bắt tay với 'ông lớn' Samsung, Qualcomm

Trên website của hãng cho biết, từ năm 2025, Pin xe Wiibike được sử dụng 100% Cell pin của Samsung SDI. Công ty cũng cho biết đã được cấp bằng độc quyền "Giải pháp hữu ích" về cấu trúc pin từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Năm 2023, sau Wiibike đã được Qualcomn tài trợ gói phát triển IOT sử dụng các module của Qualcomn cho sản phẩm xe đạp trợ lực điện Wiibike với các tính năng như: Theo dõi quãng đường, lực đạp, khóa xe từ xa, năng lượng tiêu thụ… Đến nay, Wiibike cho biết đã làm chủ các công nghệ IOT trên xe đạp trợ lực điện và phát triển hoàn thiện App Wiibike dành cho các phân khúc xe cao cấp.

Hiện công ty này đang sở hữu 3 dòng sản phẩm xe đạp trợ lực điện: Wiibike Sapa (giá từ 8,9 triệu đồng), Wiibike Summer (giá từ 9,9 triệu đồng), Wiibike Mira (giá bán từ 10,9 triệu đồng).

Điểm nổi bật của các dòng xe đạp trợ lực điện là sử dụng Pin Lithium-ion hiệu suất cao, mỗi lần sạc đầy cho phép xe vận hành quãng đường lên đến 100 km. Khung xe thép chịu tải trọng lên tới 120 kg. Động cơ không chổi than giúp vận hành êm ái, ít hao mòn, tuổi thọ trung bình trên 10 năm. Chi phí mỗi lần sạc điện bằng 1/10 so với chi phí nhiên liệu xăng cho xe máy thông thường.

Các mẫu xe đạp trợ lực điện của Wiibike hiện được bán tại hệ thống AEON Mall, kênh thương mại điện tử và chuỗi đại lý ở Hà Nội, TP.HCM, Huế, Vũng Tàu.

Ngoài hoạt động cốt lõi, Wiibike còn mở rộng với WiiCoffee – mô hình cà phê xe đạp kết hợp dịch vụ bảo dưỡng, tạo cộng đồng người yêu thích xe xanh.

Wiibike đặt mục tiêu thay thế 2 triệu xe máy bằng xe đạp trợ lực điện vào năm 2030.