Chàng trai đánh giày từng lên sóng Shark Tank, nay mang bộ sưu tập đến Triển lãm A80, tiết lộ nhóm người "đặc biệt" tạo ra sản phẩm

Gian hàng của Bệnh viện Đồ da tại Triển lãm A80.

Sản phẩm từ những "bàn tay đặc biệt"

Trên fanpage của Bệnh viện Đồ da cho biết sản phẩm của startup này đã có mặt tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (Triển lãm A80)

Triển lãm A80 quy tụ những thành tựu nổi bật của đất nước trên mọi lĩnh vực nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây là triển lãm có quy mô "lớn chưa từng có", với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của trung tâm triển lãm.

Bệnh viện Đồ Da và Dự án Tôi Giỏi là startup hiếm hoi được hiện diện tại Triển lãm A80. Tại gian trưng bày, startup mang đến sản phẩm đồ da thủ công (túi, ví móc khóa..) với hình ảnh cờ đỏ sao vàng.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Bệnh Viện Đồ Da cho hay, các sản phẩm trong dòng này được làm hoàn toàn từ da bò thật, do chính các bạn khuyết tật và trẻ tự kỷ tham gia dự án "Tôi Giỏi" chế tác, dưới sự kèm cặp của đội ngũ kỹ thuật tại Bệnh viện.

Dự án "Tôi Giỏi" được Bệnh Viện Đồ Da khởi động năm 2025 sau khi hợp tác với Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội. Mục tiêu của chương trình là tạo công việc ổn định, đào tạo nghề và khơi gợi khả năng sáng tạo cho những người đặc biệt – những người vốn gặp nhiều trở ngại trong việc tìm việc làm, thu nhập bấp bênh hoặc thậm chí không có nguồn sống để trang trải cuộc sống.

"Chúng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng mỗi người đều có thể tỏa sáng khi được đặt đúng vị trí", startup chia sẻ.

Hành trình khởi nghiệp của chàng trai đánh giày

Nguyễn Văn Phúc sáng lập Bệnh viện Đồ da.

Bệnh viện Đồ Da được sáng lập năm 2018 bởi Nguyễn Văn Phúc cùng người bạn đánh giày của mình.

Phúc xuất thân trong gia đình nông dân, bố là thương binh nặng. Khi Phúc 11 tuổi, bố mất, buộc 4 chị gái phải nghỉ học. Chính thời điểm này, anh bắt đầu đi đánh giày để kiếm tiền đi học.

Nhờ đánh giày, anh học hết cấp 2, cấp 3 và thi đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, rồi từng làm báo. Những trải nghiệm từ tuổi thơ đã thôi thúc anh phải giúp đỡ những người lao động đường phố, những người yếu thế thay đổi cuộc sống.

Bệnh viện Đồ Da không chỉ cung cấp dịch vụ spa, phục chế đồ da, sofa... mà còn là nơi đào tạo tay nghề cho các bạn lao động đường phố. Sau 6–9 tháng đào tạo, học viên có thể làm tại đây với mức lương từ 9–15 triệu đồng/tháng hoặc được giới thiệu đến nơi làm khác.

Sau hơn 5 năm hoạt động, Bệnh viện Đồ da đã hỗ trợ gần 30 người có việc làm ổn định với thu nhập tốt. Năm 2023, Bệnh Viện Đồ Da đã nhận được giải thưởng WeChoice Awards ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng của năm.

Năm 2024, Nguyễn Văn Phúc mang startup đến Shark Tank Việt Nam mùa 7 với mong muốn gọi 500 triệu đồng cho 8% cổ phần vốn dùng để mở cơ sở mới tại TP. HCM (chi phí thuê mặt bằng, chỗ ở, máy móc …).

Startup ngay lập tức nhận được lời đề nghị đầu tư của 4/5 vị "cá mập" với những mô hình hợp tác phù hợp. Đặc biệt, Shark Minh Beta trực tiếp trao Vé Vàng trị giá 500 triệu đồng, giải ngân cho Bệnh viện Đồ Da để mở rộng chi nhánh.

Bộ sưu tập của Bệnh viện Đồ da tại Triển lãm A80 lần này mang tên gọi "Việt Nam ơi" – lấy cảm hứng từ ca khúc cùng tên do Shark Minh Beta sáng tác. Hiện BST "Việt Nam ơi" đã có mặt tại một số cụm rạp Beta Cinemas thuộc hệ sinh thái của Shark Minh Beta.

"Hơn cả một khoản đầu tư, đây là sự cộng hưởng giữa hai con người, hai tổ chức, cùng chung một niềm tin: Kinh doanh không chỉ để kiếm tiền, mà còn để gieo những điều thiện lành cho cuộc đời", Bệnh viện Đồ Da chia sẻ về sự hợp tác với Beta Group trên trang cá nhân.



