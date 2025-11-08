Hai "cá mập" tỷ đô lần đầu vào Việt Nam: Một bên rót vốn vào tập đoàn y tế tư nhân top đầu, một bên chọn startup công nghệ từng lên sóng Shark Tank

Sự hiện diện đầu tiên trên thị trường Việt Nam

Tháng 10/2025 chứng kiến những tín hiệu sôi động trở lại của dòng vốn đầu tư tư nhân (Private Equity – PE) tại Việt Nam. Hai quỹ đầu tư quốc tế quy mô tỷ đô là Ares Asia Private Equity và Emerging Markets Investment Advisers (EMIA) lần đầu tiên hiện diện trên thị trường Việt Nam, với hai thương vụ rất khác nhau: một tập đoàn y tế tư nhân hàng đầu và một startup công nghệ từng xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam.

Cụ thể, ngày 23/10/2025, Tập đoàn Y tế MEDLATEC công bố việc Ares Asia Private Equity, quỹ thuộc Ares Management Corporation (NYSE: ARES), chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược. Đây là thương vụ đầu tiên của Ares Asia tại Việt Nam, đồng thời đánh dấu MEDLATEC là doanh nghiệp y tế tư nhân đầu tiên trong nước nhận vốn từ tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới này. Mergermarket đưa tin Ares đã mua 30% cổ phần Medlatec với giá 150 triệu USD.

Thành lập năm 1996, MEDLATEC hiện điều hành 1 bệnh viện, 9 phòng khám cùng các phòng xét nghiệm, trung tâm chẩn đoán hình ảnh, dịch vụ lấy mẫu tại nhà và nền tảng kỹ thuật số MyMedlatec.

Nguồn vốn mới sẽ giúp MEDLATEC, tập trung vào ba hướng chính: chuyển đổi số và ứng dụng AI trong y tế, mở rộng hệ thống bệnh viện – phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế, và nâng cao trải nghiệm khách hàng theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Cũng trong tháng 10, MyStorage, công ty cung cấp dịch vụ kho tự quản tích hợp công nghệ, thông báo đã nhận khoản đầu tư hàng triệu USD từ Emerging Markets Investment Advisers (EMIA) – quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Singapore.

MyStorage được thành lập năm 2019, là doanh nghiệp tiên phong mang mô hình self-storage (kho tự quản) đến Việt Nam. Startup này được biết đến rộng rãi sau khi tham gia Shark Tank Việt Nam 2021, và hiện đang vận hành bốn kho lưu trữ tại TP.HCM và Đồng Nai.

Nguồn vốn mới từ EMIA sẽ giúp MyStorage mở rộng mạng lưới cơ sở trong nước và khu vực, nâng cấp nền tảng số, đồng thời triển khai các sáng kiến ESG (môi trường – xã hội – quản trị) nhằm tối ưu năng lượng và giảm phát thải trong vận hành.

Chân dung 2 "cá mập" tỷ đô

Ares Asia Private Equity là nhánh đầu tư thuộc Ares Management Corporation – tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ), chuyên về tín dụng, bất động sản, cổ phần tư nhân và hạ tầng.

Tính đến ngày 30/9/2025, Ares Management đang quản lý tổng tài sản hơn 595,7 tỷ USD (AUM), tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo tài chính quý III/2025.

Đối với Ares Management, thương vụ đầu tư vào MEDLATEC phù hợp với hướng đi toàn cầu của tập đoàn trong việc mở rộng mảng healthcare tại châu Á, sau các thương vụ tại Ấn Độ, Indonesia và Hàn Quốc trong hai năm gần đây.

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương là một trong những thị trường chiến lược của Ares, với trọng tâm đầu tư vào doanh nghiệp tăng trưởng cao trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng, giáo dục, công nghệ và dịch vụ tài chính. Quỹ theo đuổi triết lý "đồng hành dài hạn", tập trung giúp doanh nghiệp bản địa mở rộng khu vực và nâng cao năng lực quản trị.

Theo giới đầu tư, khoản đầu tư vào MEDLATEC có thể là bước "đặt chân chiến lược" của Ares tại Việt Nam, mở đường cho các khoản đầu tư tiếp theo vào dịch vụ y tế tư nhân, chăm sóc người cao tuổi và công nghệ y sinh, những lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Dàn lãnh đạo Emerging Markets Investment Advisers (EMIA)

Còn về EMIA, quỹ được thành lập năm 2010, có trụ sở chính tại Singapore và các văn phòng đại diện tại Campuchia, Myanmar và Lào. Quỹ chuyên đầu tư vào doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở Đông Nam Á và châu Phi, với danh mục trải rộng các lĩnh vực: tiêu dùng, giáo dục, công nghệ tài chính, logistics và năng lượng sạch.

Hiện EMIA đang quản lý hơn 300 triệu USD tài sản, tập trung vào các khoản đầu tư có tác động tích cực tới xã hội và môi trường (impact investing).

Thương vụ đầu tư vào MyStorage phản ánh cách quỹ này tiếp cận Việt Nam thông qua các mô hình kinh doanh công nghệ hóa và hướng tới phát triển bền vững. Trước đó, EMIA từng đầu tư vào các nền tảng logistics và fintech tại Campuchia, Myanmar, giúp các doanh nghiệp bản địa số hóa hoạt động và mở rộng khu vực. MyStorage vì vậy không chỉ là khoản đầu tư tài chính, mà còn là "pilot project" để EMIA hiểu sâu hơn thị trường Việt Nam, nơi tầng lớp tiêu dùng đô thị đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các dịch vụ tiện ích mới.

