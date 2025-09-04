Từng được Shark Liên “trao nóng” vé vàng 500 triệu đồng tại Shark Tank, startup của Lương Xuân Trường nay trở thành đối tác y tế của đội bóng bầu Đức

Mới đây, Trung tâm Phục hồi Chấn thương Thể thao Quốc tế IRC của cầu thủ Lương Xuân Trường đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với CLB Hoàng Anh Gia Lai, trở thành đối tác y tế độc quyền cho đội bóng phố Núi. Theo thỏa thuận, IRC sẽ chịu trách nhiệm thăm khám, điều trị và phục hồi chấn thương cho các cầu thủ HAGL trong suốt mùa giải V.League 2025–2026.

Chia sẻ về sự hợp tác này, IRC cho rằng đây là phản ánh tầm nhìn dài hạn của Ban lãnh đạo CLB HAGL: lấy chất lượng y tế làm nền tảng để nuôi dưỡng và phát huy tối đa tài năng cầu thủ.

Gọi vốn trên Shark Tank, nhận 500 triệu đồng từ Shark Liên

Startup của Lương Xuân Trường từng gây chú ý khi xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam năm 2022 khi nhận được cam kết đầu tư 7 tỷ đồng đổi lấy 15% cổ phần từ Shark Liên. Ngay tại chương trình, Shark Liên cũng trao “vé vàng” trị giá 500 triệu đồng, khoản đầu tư đã được giải ngân sau đó không lâu. Tuy nhiên, đến nay, thương vụ 7 tỷ đồng vẫn chưa có thêm cập nhật mới.

Về hành trình khởi nghiệp của bản thân, Lương Xuân Trường cho biết anh bắt đầu khởi nghiệp vào năm 2020, khi mới 25 tuổi, song hành với sự nghiệp bóng đá. IRC được định vị là trung tâm phục hồi theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó anh chi mạnh tay cho nhân sự, có thời điểm trả lương đến 300 triệu đồng/tháng cho chuyên gia nước ngoài. Anh cho rằng, chuyên gia phục hồi thể thao không chỉ cần kiến thức giải phẫu, sinh lý học, mà còn phải hiểu tâm lý vận động viên và cơ chế sinh học thể thao để giúp họ trở lại sân cỏ với phong độ tốt nhất.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào con người khiến startup của anh từng trải qua cú sốc lớn. Một nhóm chuyên gia từng đồng ý hợp tác với IRC nhưng sau đó lại không sang Việt Nam như dự kiến. Mặt bằng, trang thiết bị đều được mua dựa trên chuyên môn của họ. Khi họ không đến, toàn bộ hệ thống máy móc đắt tiền có thiết bị trị giá 300–400 triệu đồng gần như bị bỏ không.

Chi phí thuê mặt bằng, lương nhân viên vẫn phải trả đều đặn trong khi dịch vụ chưa thể vận hành, đẩy Xuân Trường vào trạng thái “đáy tuyệt vọng”. Phải mất gần hai năm sau, IRC mới tìm được đội ngũ chuyên gia phù hợp để hoạt động đúng hướng.

Từ trải nghiệm này, anh rút ra bài học: “Nếu kinh doanh trong lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào con người, thì nên có cách để họ cam kết đi đường dài với mình. Còn nếu không, tốt nhất đừng chọn ngành mình không có chuyên môn.”

Được biết, sau những khó khăn ban đầu, IRC đang dần bước vào giai đoạn ổn định và phát triển. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã có hai chi nhánh hoạt động ở Hà Nội và TP.HCM.

Gần đây, tên tuổi của Lương Xuân Trường lại “phủ sóng” mạng xã hội khi một đoạn clip anh chia sẻ trên TikTok từ đầu năm 2025 bất ngờ viral trở lại. Trong video, anh kể về việc từng bị người quen phản bội trong quá trình khởi nghiệp, khiến anh “tổn thương cả tinh thần lẫn tài chính” và buộc phải cắt đứt hợp tác sớm dù chấp nhận thiệt hại. Clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.