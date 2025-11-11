Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sáp nhập 2 công ty con vào Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

11-11-2025 - 10:03 AM | Doanh nghiệp

Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ quyết định việc sáp nhập 2 công ty con, gồm Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV và Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV, vào Công ty mẹ - TKV sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 360/NQ-CP ngày 10/11/2025 về việc áp dụng quy định pháp luật khi thực hiện sáp nhập công ty con vào Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Cụ thể, Nghị quyết cho phép áp dụng các quy định tại Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề xuất của Bộ Tài chính khi thực hiện việc sắp xếp lại theo hình thức sáp nhập công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường - TKV) vào Công ty mẹ - TKV.

Nghị quyết quy định trình tự, thủ tục sáp nhập như sau:

1. Sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện, chịu trách nhiệm hồ sơ, Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương sáp nhập.

2. Hội đồng thành viên TKV xem xét quyết định theo thẩm quyền việc sáp nhập các công ty con vào Công ty mẹ - TKV bảo đảm theo đúng hồ sơ, đề án đã trình Bộ Tài chính tại khoản 1 nêu trên, theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, doanh nghiệp hoạt động liên tục trong suốt quá trình thực hiện sáp nhập, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; chịu trách nhiệm về đề xuất, hiệu quả sắp xếp, sáp nhập.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện việc sáp nhập bảo đảm đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về quản lý thuế; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, khiếu kiện trong quá trình thực hiện sáp nhập; giám sát việc thực hiện sáp nhập nêu trên đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (10/11/2025).

