Bên trong nhà máy giày bỏ hoang của Tập đoàn TKV

Từ năm 1999, giữa vùng than Cẩm Phả (Quảng Ninh), Tập đoàn Than, khoáng sản Việt Nam (TKV) cho xây dựng một nhà máy giày quy mô lớn, đặt tên là Công ty giày Sơn Long. Hàng loạt thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất đã được lắp đặt; hàng trăm lượt cán bộ, công nhân ngành than đã được cử đi học công nghệ sản xuất giày da. Tuy nhiên, đến năm 2003, khi lô giày đầu tiên xuất xưởng thì Công ty lại tuyên bố giải thể.

Để tìm hiểu lịch sử nhà máy này, PV Báo Đại Đoàn Kết đã liên hệ với ông Phạm Quang Đắc (đã nghỉ hưu), nguyên là Trưởng phòng Tổ chức, Trợ lý Giám đốc Công ty giày Sơn Long.

Ông Đắc cho biết, từ năm 1999, tại khu vực phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả (nay là TP Cẩm Phả), Tập đoàn TKV cho xây dựng Công ty giày Sơn Long. 2.800 cán bộ, công nhân được tuyển dụng (chủ yếu là công nhân ngành than chuyển sang), dưới sự điều hành của Giám đốc Tô Văn Hòa (nguyên là Phó giám đốc Nhà máy Cơ khí Hòn Gai), trực thuộc Tập đoàn TKV.

Năm 2002, sau khi xây dựng và lắp đặt xong dây chuyền, nhà máy đi vào sản xuất.

“Đến năm 2003, khi vừa sản xuất được lô giày đầu tiên thì hàng loạt kỹ sư người miền Nam họ bỏ về, với nhiều lý do cá nhân. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho Công ty trong sản xuất. Trước tình hình đó, chúng tôi đã báo cáo Chủ tịch Tập đoàn TKV lúc đó là ông Đoàn Văn Kiển, sau đó lô giày được phân phối về các công ty thuộc Tập đoàn. Công ty sau những gắng gượng, cũng phải giải thể ngay trong năm 2003” – ông Đắc nói.

Theo tìm hiểu của PV, ngay sau khi Công ty giày Sơn Long giải thể, Tập đoàn TKV đã cho Công ty TNHH Everbest Việt Nam (100% vốn Đài Loan, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gia công giày dép xuất khẩu) thuê lại toàn bộ nhà máy, tiếp quản một số máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất. Đến ngày 31/7/2017, Công ty TNHH Everbest Việt Nam đã có quyết định chấm dứt hoạt động với lý do không còn đơn hàng, không thể tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước thời điểm dừng sản xuất, công ty có tổng số 2.191 lao động, trong đó 2.163 lao động là người Việt Nam, 28 lao động người nước ngoài.

Khi PV liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Lân, Chánh Văn phòng Tập đoàn TKV, chính ông này cũng không biết Tập đoàn đã có một nhà máy giày tồn tại từ năm 1999. Sau khi tìm hiểu, vị Chánh Văn phòng Tập đoàn TKV xác nhận: Kể từ năm 2017 đến nay, nhà máy này bỏ không, giao cho Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả trông coi, bảo vệ. Hiện Tập đoàn đang làm các thủ tục trả lại đất cho địa phương.

Đưa PV đi thực tế tại hiện trường nhà máy, đại diện Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả cho biết: Công ty được Tập đoàn giao trông coi, bảo vệ nhà máy này từ ngày 31/1/2018, với tổng diện tích là 19.030m2. Thời điểm này hầu hết dây chuyền, máy móc, thiết bị đã không còn trong nhà máy nữa. Từ đó đến nay, Công ty đã nhiều lần trình ý kiến xin trả nhà máy về Tập đoàn, vì phải duy trì chi phí bảo vệ, điện, nước và một số chi phí khác. Tuy nhiên ý kiến này chưa được Tập đoàn chấp thuận.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được tại nhà máy giày của Tập đoàn TKV tại khu phố Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh):

Chiếm diện tích hơn 19.000m2 giữa một khu đô thị thuộc phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, nhà máy giày của Tập đoàn TKV là 2 dãy nhà lớn. Ảnh: Nguyễn Quý.

Các khu nhà xưởng được Tập đoàn TKV xây dựng từ năm 1999, vẫn thể hiện quy mô của "đứa con tinh thần" mang tên: Công ty giày Sơn Long. Ảnh: Nguyễn Quý.

Nhưng vào trong nhà máy, cảnh tượng hoang tàn mới hiện rõ. Ảnh: Nguyễn Quý.

Một khu nhà xưởng đã bị tốc phần mái, vật liệu tứ tán. Ảnh: Nguyễn Quý.

Một khu nhà xưởng khác vẫn còn sót lại dây chuyền sản xuất giày. Ảnh: Nguyễn Quý.

2 lò hấp vẫn còn nguyên tem mác. Ảnh: Nguyễn Quý.

Có lò hơi đã bị tháo rời thiết bị, chỉ còn lại vỏ. Ảnh: Nguyễn Quý.

Khu bể chứa nước chỉ còn bệ đỡ. Ảnh: Nguyễn Quý.

Nhà xưởng và các thiết bị đều đã xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Quý.

Cỏ cây mọc dại khắp các lối đi bên trong nhà máy. Ảnh: Nguyễn Quý.