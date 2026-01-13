Xuất hiện công ty hàng không mới vốn 10 tỷ đồng ở Long Thành: "Đại gia" SN1993 đứng sau

Thị trường hàng không Việt Nam vừa ghi nhận sự hiện diện của một pháp nhân mới mang tên Công ty Cổ phần Hàng không LOTHA (LOTHA Airlines). Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đơn vị này chính thức được thành lập vào ngày 4/8/2025 với mã số doanh nghiệp 3801327820.

Trụ sở chính của công ty đặt tại Cụm công nghiệp Hà Mỵ, ấp 4, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai. Đây là vị trí địa lý nằm trong khu vực lân cận dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Điểm đáng chú ý nhất trong hồ sơ đăng ký của tân binh này nằm ở quy mô vốn. Cụ thể, LOTHA Airlines đăng ký vốn điều lệ ở mức 10 tỷ đồng.

Con số này khá khiêm tốn khi đặt cạnh các quy định về vốn tối thiểu để kinh doanh vận tải hàng không.

LOTHA Airlines có sự tham gia của 5 cổ đông sáng lập là các cá nhân, không ghi nhận sự xuất hiện của các tổ chức tài chính hay tập đoàn kinh tế lớn trong danh sách góp vốn ban đầu.

Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn đóng vai trò là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu lên tới 96%, tương đương giá trị góp vốn 9,6 tỷ đồng.

Bốn cổ đông còn lại bao gồm ông Nguyễn Sơn Bình (góp 250 triệu đồng), ông Nguyễn Văn Thiện, ông Nguyễn Trung Phước và ông Nguyễn Văn Sỹ, mỗi người góp 50 triệu đồng.

Ngoại trừ ông Nguyễn Văn Sỹ có địa chỉ tại TP.HCM, toàn bộ các cổ đông còn lại đều đăng ký địa chỉ thường trú tại ấp Thái Dũng, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai – cùng địa phương với nơi đặt trụ sở chính doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật, đồng thời giữ chức danh Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT của LOTHA Airlines là ông Nguyễn Ngọc Sơn.

CEO của hãng bay mới này sinh năm 1993. Ngoài vai trò tại LOTHA, ông Sơn còn là đại diện pháp luật của một hệ sinh thái các doanh nghiệp bao gồm Công ty TNHH Thực phẩm và Đồ uống SOBI, CTCP So Cas Holdings, CTCP Hàng tiêu dùng SOBI, CTCP FPA Dining và CTCP SMP Healthcare.

Theo các thông tin công bố, việc thành lập pháp nhân hàng không này nằm trong định hướng mở rộng hoạt động giai đoạn 2026 – 2030 của nhóm các doanh nghiệp liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Sơn, hướng tới ba trụ cột chính là Thực phẩm - Đồ uống, Tài chính và Hàng không.

Trước đó, thông tin cá nhân của vị CEO 9x này gắn liền với hoạt động tại CTCP Hà Mỵ - một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu hạt điều tại Đồng Nai.

Trên các kênh truyền thông của doanh nghiệp, LOTHA Airlines công bố định hướng chiến lược gắn liền với sự phát triển của Sân bay Quốc tế Long Thành, đặt mục tiêu kết nối Việt Nam với các trung tâm tài chính quốc tế.