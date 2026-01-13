Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CEO Phạm Chí Nhu 'flex': Cứ 5,5 giây lại có một sản phẩm Coolmate đến tay khách hàng

13-01-2026 - 14:50 PM | Doanh nghiệp

Startup này ghi nhận lượng sản phẩm bán ra trong năm qua lên tới 5,7 triệu món đồ.

Trên trang cá nhân, Phạm Chí Nhu – CEO Coolmate đăng tải bài viết "Coolmate LookBack 2025" (tạm dịch: Cùng nhìn lại năm 2025 của Coolmate), với một số điểm nhấn.

Về khách hàng, hãng thời trang cho biết đã phục vụ 1,2 triệu khách hàng trong năm qua: "Nếu xếp khách hàng Coolmate 2025 thành một hàng, hàng người ấy sẽ dài tới 600 km, từ Hà Nội đến Huế".

Cứ mỗi 5,5 giây, lại có một sản phẩm Coolmate đến tay khách hàng. Tổng kết 2025, thương hiệu đã bán được hơn 5,7 triệu món đồ.

Năm qua, hãng thời trang cũng ra thêm 2 dòng sản phẩm mới, dòng sản phẩm cho phụ nữ Women's Active Wear và dòng sản phẩm thể thao Pickleball. Ngoài ra, Coolmate có gian hàng trên nền tảng thương mại điện tử Amazon và một cửa hàng vật lý.

Hồi tháng 11/2025, Coolmate hoàn tất vòng gọi vốn Series C. Thương vụ do Vertex Growth Fund (hậu thuẫn bởi Teamasek) dẫn dắt, với sự tham gia của Cool Japan Fund (hậu thuẫn bởi Chính phủ Nhật) cùng Youngone CVC - quỹ đầu tư thuộc tập đoàn may mặc top 3 của Hàn Quốc, và các nhà đầu tư hiện hữu Vertex Ventures SEA & India và Kairous Capital.

Giá trị khoản đầu tư không được công bố. Theo startup, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để đầu tư vào 3 hướng chiến lược trọng tâm: mở rộng sang thị trường nữ giới (Go Women); phát triển kênh bán hàng trực tiếp (Go Offline) và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Coolmate đặt mục tiêu doanh thu quốc tế đạt khoảng 50% tổng doanh thu vào năm 2030.

CEO Phạm Chí Nhu 'flex': Năm 2025, nếu khách hàng Coolmate xếp thành một hàng sẽ dài tới 600km, từ Hà Nội đến Huế - Ảnh 2.

Thành lập năm 2019 bởi ba nhà sáng lập Phạm Chí Nhu, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Hoài Xuân Lan, Coolmate lựa chọn mô hình D2C, trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng thông qua các kênh bán hàng trực tuyến. Ngay từ giai đoạn đầu, chính sách đổi trả trong 60 ngày đã trở thành điểm khác biệt, giúp doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng niềm tin và đạt doanh thu 39 tỷ đồng chỉ sau năm đầu vận hành.

Năm 2021, Coolmate tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 4 và gọi vốn thành công 500.000 USD. Từ đây, startup đẩy mạnh mở rộng năng lực sản xuất, thiết lập mạng lưới hợp tác với các nhà máy tại miền Bắc và TP.HCM, đồng thời từng bước triển khai mô hình sản xuất theo định hướng bền vững, sử dụng cotton hữu cơ và vật liệu nhựa tái chế.

Đến năm 2022, doanh thu của Coolmate đã tăng lên khoảng 290–293 tỷ đồng, cao gấp đôi so với thời điểm gọi vốn trên Shark Tank. Trong giai đoạn 2024–2025, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng với hai trung tâm vận hành tại Hà Nội và TP.HCM, tổng diện tích gần 3.000 m², quy tụ hơn 100 nhân sự, tích hợp đầy đủ văn phòng, kho bãi và trung tâm điều phối.

Về chiến lược dài hạn, Coolmate từng đặt kế hoạch IPO tại thị trường Việt Nam vào năm 2025 (sau đó điều chỉnh sang năm 2026).

Coolmate huy động được 6 triệu USD vốn vòng Series B, mục tiêu 2 năm tới sẽ “xuất ngoại”

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

