Chuỗi cà phê đặc sản Every Half Coffee được rót 3 triệu USD từ 2 quỹ từng đầu tư vào FinHay, Coolmate

Chuỗi Every Half Coffee Roasters (Every Half) vừa huy động 3 triệu USD trong vòng Pre-Series A, với Openspace Ventures và DSG Consumer Partners tiếp tục rót vốn sau vòng đầu tiên.

Openspace Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á, hiện đang quản lý 800 triệu USD, tập trung vào công nghệ tiêu dùng, tài chính, y tế và phần mềm. Danh mục nổi bật gồm: Gojek, Kredivo, Love Bonito, Halodoc. Tại Việt Nam, Openspace từng đầu tư vào Finhay và Nano Vui App.

Còn DSG Consumer Partners là quỹ chuyên đầu tư vào ngành hàng tiêu dùng tại Đông Nam Á và Ấn Độ, với các thương hiệu như Coolmate, Chope, SaladStop!, Saturday.

Về Every Half, thương hiệu được thành lập vào năm 2021 bởi Trần Lê Minh Trúc (COO) và Võ Duy Phú (CEO). Every Half khởi đầu là một nhà rang cà phê, sau đó phát triển thành chuỗi cửa hàng bán lẻ. Trong đó, Trần Lê Minh Trúc đến từ Buôn Ma Thuột, anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành cà phê. Anh Trần Lê Minh Trúc cũng từng là nghệ nhân rang cà phê tại The Coffee House.

Ảnh: Đội ngũ sáng lập của Every Half bao gồm anh Võ Duy Phú (bên trái) và anh Trần Lê Minh Trúc.

Hiện, Every Half đang vận hành 14 cửa hàng tại Tp.HCM. Every Half được biết theo đuổi mô hình cà phê đặc sản với cách tiếp cận hiện đại và chỉn chu. Không gian quán mở, thiết kế tối giản, kết hợp giữa pha máy và các phương pháp pha thủ công – phục vụ nhóm khách hàng đang quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc, cách làm và trải nghiệm cà phê.

Khác với phần lớn chuỗi cà phê, Every Half tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị – từ trồng giống mới, sơ chế, lên men, rang xay cho đến phục vụ tại cửa hàng. Thương hiệu hiện hợp tác cùng nông hộ và hợp tác xã tại Điện Biên, Lâm Đồng và Đắk Lắk để phát triển vùng nguyên liệu ổn định và đạt chuẩn cao.

Tại thị trường nội địa, Every Half đặt mục tiêu tăng trưởng 150%, mở rộng hệ thống cửa hàng và thử nghiệm mô hình mới tại Tp.HCM. Ở vùng nguyên liệu, công ty đang mở rộng hợp tác tại Buôn Ma Thuột, Lâm Đồng và tiếp tục nghiên cứu phương pháp lên men để cải thiện hương vị.

Trên thị trường quốc tế, từ tháng 5/2025, Every Half bắt đầu thử nghiệm xuất khẩu cà phê rang thành phẩm với thương hiệu riêng và phân phối qua các sàn thương mại điện tử tại khu vực Bắc Mỹ – bước đi đầu tiên trong kế hoạch tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.

Theo báo cáo, thị trường cà phê đặc sản toàn cầu đã đạt 101 tỷ USD trong năm 2024, tăng trưởng nhanh gấp 1,5 lần cà phê thương mại. Riêng tại Bắc Mỹ, hơn 51% người tiêu dùng đã chuyển sang cà phê đặc sản – cho thấy xu hướng rõ rệt ưu tiên chất lượng, tính minh bạch và bền vững.