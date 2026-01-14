Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam quyết giảm sở hữu Nhà nước từ 99,47% về 65%:  36 tuần lên HoSE, cổ phiếu lập tức tăng kịch trần

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

14-01-2026 - 15:09 PM | Doanh nghiệp

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC, MVN) vừa chính thức tìm kiếm đơn vị tư vấn cho kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước và chuyển sàn, một động thái cụ thể hóa vai trò dẫn dắt hạ tầng logistics theo định hướng Nghị quyết 79.

Tàu VIMC

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 14/1 ghi nhận cổ phiếu MVN của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tăng trần lên mức 64.200 đồng/cổ phiếu, nâng vốn hóa thị trường đạt hơn 66.700 tỷ đồng.

Diễn biến này xuất hiện ngay sau khi doanh nghiệp công bố văn bản số 20/TM-HHVN về việc tìm kiếm tổ chức tư vấn để thực hiện đồng thời các nghiệp vụ: tăng vốn điều lệ, chào bán cổ phiếu ra công chúng, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Mục tiêu trọng tâm của đợt tái cơ cấu này là giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước từ mức 99,47% hiện tại xuống 65%, qua đó đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng quy mô lớn.

Kích hoạt lộ trình 36 tuần chuyển sàn và thoái vốn

Theo hồ sơ, VIMC đã xây dựng khung thời gian chi tiết cho từng giai đoạn của kế hoạch. Cụ thể, nghiệp vụ tư vấn hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến hoàn tất trong 10-15 tuần.

Các hoạt động chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cho nhà đầu tư chiến lược được ấn định thời gian thực hiện từ 16 đến 22 tuần sau khi ký hợp đồng tư vấn. Đích đến cuối cùng là việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE với tổng thời gian chuẩn bị hồ sơ và thủ tục dự kiến kéo dài từ 30 đến 36 tuần.

Về tình hình tài chính, báo cáo 9 tháng đầu năm 2025 của VIMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.653 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.912 tỷ đồng, giảm 15%.

Điểm đáng chú ý trong cơ cấu tài sản là khoản mục tiền và tương đương tiền (bao gồm tiền gửi ngân hàng) duy trì ở mức cao, đạt hơn 9.000 tỷ đồng trên tổng tài sản gần 35.000 tỷ đồng.

Năng lực tài chính và vai trò mới trong chuỗi cung ứng

Thay vì hoạt động đơn lẻ ở mảng khai thác cảng, VIMC đang chuyển dịch sang mô hình cung cấp dịch vụ logistics tích hợp trọn gói dựa trên ba trụ cột: Cảng biển - Vận tải biển - Dịch vụ hàng hải.

Chiến lược này được củng cố bởi các "mỏ vàng" hạ tầng, điển hình là cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải với hai liên doanh chiến lược: Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT - hợp tác với APM Terminals) và Cảng Dịch vụ Container Quốc tế SP-SSA (SSIT - hợp tác với SSA Marine).

Lợi thế vượt trội của CMIT và SSIT nằm ở khả năng đón các tàu mẹ trọng tải siêu lớn đi thẳng sang thị trường Châu Âu và Mỹ mà không cần trung chuyển, giúp tối ưu hóa chi phí và thời gian cho toàn bộ chuỗi cung ứng.

