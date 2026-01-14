Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một công ty giấy chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

Một công ty giấy chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

Tỷ lệ chi trả là 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 5/3/2026.

Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (mã CK: GVT) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt vào ngày 5/2/2026. Tỷ lệ chi trả là 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 5/3/2026.

Với hơn 11,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Giấy Việt Trì dự kiến chi khoảng 34,8 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.﻿

Về Giấy Việt Trì, tiền thân là Nhà máy Giấy Việt trì, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1961. Sản phẩm chủ yếu của công ty hiện nay giấy Duplex coated, giấy Krafliner, giấy in viết, giấy bao gói xi măng, giấy sóng...

Tình hình kinh doanh của GVT tương đối ổn định. Năm 2024, doanh thu thuần của công ty xấp xỉ 1.800 tỷ, tăng 9%. LNTT tăng đột biến 232% lên mức 139 tỷ đồng. Sang tới năm 2025, công ty lên kế hoạch sản lượng vượt mức 160 nghìn tấn, doanh thu thuần và LNTT lần lượt đạt 1.780 tỷ và 98 tỷ đồng, mục tiêu trả cổ tức với tỷ lệ lớn hơn 35%.

GVT là doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức tiền mặt cao và gần như đều đặn qua các năm. Cơ cấu cổ đông của công ty ghi nhận Tổng Công ty Giấy Việt Nam nắm gần 3,4 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 29% vốn. Ngoài ra, cổ đông lớn còn có sự xuất hiện đáng chú ý của nhà đầu tư Lê Xuân Lương – một "tay to" có “sở thích” nắm các cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất có lợi nhuận ổn định, cổ tức đều đặn hàng năm.

Hiện doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính các quý của năm 2025.

