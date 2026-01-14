Ông Đặng Thành Tâm: Chưa bao giờ các quyết định đầu tư tại các bộ, ngành và tỉnh thành lại được thực hiện nhanh đến thế

Ông Đặng Thành Tâm phát biểu tại Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” FChoice 2025

Sáng 13/1, Lễ vinh danh FChoice 2025 và Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” đã chính thức diễn ra tại khách sạn Sheraton (Hà Nội).

Tại phiên thảo luận đầu tiên với chủ đề “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số”, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc (KBC) đưa ra những chia sẻ về khả năng duy trì sức hút FDI của Việt Nam.

Việt Nam duy trì sức hút FDI nhờ sự ổn định

Trong bối cảnh môi trường đầu tư toàn cầu ngày càng có nhiều yếu tố bất thường, ông Đặng Thành Tâm nhấn mạnh về khoảng cách giữa lời nói và việc làm đang gần nhau hơn bao giờ hết.



"Chưa bao giờ các quyết định đầu tư tại các bộ, ngành và tỉnh thành lại được thực hiện nhanh chóng đến thế" - Ông Tâm chia sẻ.﻿

Ông nhận xét rằng việc đẩy nhanh tiến độ chính là cách giảm thiểu lãng phí hiệu quả nhất. Bởi nếu đầu tư dàn trải và lãng phí, hệ lụy sẽ là lạm phát; nhưng nếu đầu tư tập trung, nhanh chóng và hiệu quả, chúng ta sẽ vừa kiểm soát được lạm phát, vừa thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững.

Ông kêu gọi đẩy mạnh nội địa hóa và gia tăng giá trị thặng dư trong nước để nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó nhận về giá trị vật chất thực chất hơn, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số.

Ông đặc biệt nhấn mạnh thành tựu ngoại giao của Việt Nam, đã tạo ra một sự khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu đầy bất ổn, chúng ta vẫn duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc.

Theo ông Tâm, việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với hầu hết các cường quốc như Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ đã khẳng định chính sách "kết bạn bốn phương" đúng đắn. Việt Nam không là kẻ thù của bất kỳ ai; ngược lại, Việt Nam là người bạn tin cậy, cung cấp hàng hóa và mang lại lợi ích hài hòa cho các đối tác. Chính sự gắn kết dựa trên lợi ích chung này đã bảo đảm sự ổn định cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra điểm nghẽn: sự lệ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Hoa Kỳ (khoảng 140 tỷ USD năm 2024 và tiếp tục tăng mạnh). Để phát triển bền vững, Chính phủ đã chủ động ký kết nhiều FTA nhằm mở rộng sang các thị trường mới như EU và khu vực Nam Phi. Ông quan sát các nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu sang châu Âu ngay tại Việt Nam để cân bằng chuỗi cung ứng.

Ông cũng đề cập lợi thế “dân số vàng” với lực lượng lao động cần cù, lượng kiều hối khoảng 20 tỷ USD/năm, và cơ hội xuất khẩu lao động sang các nước có dân số già. Sau 3 năm, những lao động này sẽ trở về với kỹ năng và tư duy quốc tế, góp phần xây dựng đất nước.

Ông Tâm bày tỏ niềm tin trong vòng 10 năm tới, GDP của Việt Nam sẽ có khả năng lọt vào top 10 quốc gia hàng đầu thế giới. Ông nhấn mạnh khí thế tại Việt Nam đang rất cao so với nhiều quốc gia khác, và vấn đề còn lại là hấp thụ vốn, thực thi chính sách, triển khai dự án qua quy hoạch tổng thể thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Thảo luận tại Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” FChoice 2025

KBC chuẩn bị hạ tầng cho AI Data Center

Ông Đặng Thành Tâm dẫn chứng cam kết của Samsung yêu cầu cung cấp năng lượng sạch để tiếp tục mở rộng tại Việt Nam, cũng như cam kết cá nhân của ông với tư cách thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) về việc tăng tỷ lệ năng lượng xanh hàng năm.

“Đầu tư vào năng lượng tốn tiền và tốn công nhưng bắt buộc phải bỏ vào đó để đóng góp chung cho cả nền kinh tế,” ông nói.

Để cụ thể hóa sản xuất xanh, KBC đã mời công ty Verra – một trong bốn công ty lớn nhất thế giới về tín chỉ carbon – đào tạo cho chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Tại Đồng Nai, họ sử dụng vệ tinh và AI để phân luồng giao thông, giảm 15 phút kẹt xe và giảm khí thải. KBC cũng tổ chức các khóa học về sản xuất xanh tại Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, KBC chú trọng xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp. Dù lợi nhuận thấp, việc này giúp công nhân ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với nhà máy. Chính sách mới cho phép công nhân và nhà máy mua nhà cho công nhân ở miễn phí, giảm biến động sản xuất.

Ông nhấn mạnh sự chủ động của KBC: khi dòng vốn từ Hoa Kỳ chững lại do chính sách mới, KBC đã sang châu Âu kêu gọi doanh nghiệp chuyển hướng sang Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường này, duy trì tăng trưởng.

Về định hướng tương lai, KBC tập trung vào công nghệ cao với tỷ trọng đầu tư công nghệ cao tại các khu của doanh nghiệp có thể nói là cao nhất Việt Nam, hơn cả Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hay Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đặc biệt nhấn mạnh AI Data Center là cơ sở hạ tầng thông minh quan trọng trong trào lưu hiện nay.

“Các hệ data cũ ở nước ngoài bắt buộc phải đổi mới vì năng lượng đắt, trong khi Việt Nam đang có chính sách mới về điện mặt trời, điện gió và năng lượng sạch.”

KBC đang chủ động quy hoạch, chuẩn bị điện nước sẵn sàng để đón nhận các AI Data Center. Ông Tâm cho biết, khu công nghiệp của Kinh Bắc đã có nhiều doanh nghiệp sản xuất cho Apple, LG, Samsung, rất nhiều doanh nghiệp công nghệ. Việt Nam thu hút được các đơn vị như NVIDIA chắc chắn phải có AI Data Center, hay đơn giản như Amazon hay Apple sử dụng AI Data Center rất lớn.

Tuy nhiên ông Tâm chia sẻ KBC chỉ giới hạn công việc của mình ở vấn đề chuẩn bị cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho nhà đầu tư.