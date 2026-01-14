Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thanh tra ba 'ông lớn' cung cấp thịt sạch, thức ăn chăn nuôi

14-01-2026 - 08:02 AM | Doanh nghiệp

Ngày 13/1, Thanh tra Chính phủ cho biết, sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với ba doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi, thực phẩm gồm: Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty TNHH CJ Vina Agri và Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, trong quý III năm nay, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII) sẽ công bố quyết định thanh tra đối với ba doanh nghiệp nêu trên. Thời kỳ thanh tra được xác định từ năm 2024 đến thời điểm tiến hành thanh tra; thời gian thực hiện dự kiến kéo dài 60 ngày làm việc thực tế.

Đây đều là những doanh nghiệp có thị phần lớn, giữ vai trò hàng đầu trong ngành nông nghiệp, sản xuất thức ăn chăn nuôi và cung cấp sản phẩm thịt “từ trang trại đến bàn ăn” cho người tiêu dùng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu hoạt động thanh tra phải được thực hiện đúng thẩm quyền, bảo đảm nội dung có trọng tâm, trọng điểm, khách quan, chính xác, không gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của các đơn vị được thanh tra.

Thông qua thanh tra, cơ quan chức năng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước; đồng thời xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có).

Đáng chú ý, trong số ba doanh nghiệp nêu trên, cuối tháng 5/2025, Công ty C.P. Việt Nam từng vướng ồn ào dư luận liên quan đến cáo buộc bán heo bệnh, có mùi hôi thối. Người tố cáo là ông L.Q.N., trú tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Sau đó, Công ty C.P. Việt Nam đã phát đi thông báo gửi khách hàng và đối tác, bác bỏ các thông tin mà doanh nghiệp cho là sai lệch, lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến sản phẩm sau giết mổ. Doanh nghiệp khẳng định toàn bộ sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình thú y và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Đến tháng 7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, căn cứ khoản 2, Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Trước đó, tháng 11/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính 790 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (Lô 39, đường 2A, KCN Biên Hòa II) về vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Cụ thể, công ty không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư, cơ sở phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh đối với mục "Sản xuất thức ăn gia cầm" (sản lượng năm 2023: 210.230 tấn sản phẩm/năm; sản lượng 9 tháng đầu năm 2024: 131.944 tấn sản phẩm/năm).

