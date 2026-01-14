Một công ty thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh chuẩn bị rời sàn chứng khoán đầu năm 2026

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành thông báo chính thức về việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Tổng bách hóa (mã CK: TBH) kể từ đầu năm 2026.

Quyết định này được đưa ra sau khi doanh nghiệp ghi nhận nhiều vi phạm nghiêm trọng về nghĩa vụ công bố thông tin và bản thân công ty cũng đã có nguyện vọng rút lui.



Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trong 2 năm liên tiếp

Theo công văn số 157/UBCK-GSĐC ký ngày 08/01/2026, căn cứ vào kết quả giám sát của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng bách hóa đã không thực hiện đúng các quy định về minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán. Cụ thể:



Báo cáo tài chính: Doanh nghiệp đã không công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán trong hai năm liên tục là 2023 và 2024.



Đại hội đồng cổ đông: Công ty cũng không thực hiện công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong cùng giai đoạn 2023 - 2024.



Các sai phạm này vi phạm trực tiếp các điểm b và c, khoản 1, Điều 38 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15).



Bên cạnh việc bị xử lý do vi phạm, việc hủy tư cách công ty đại chúng cũng xuất phát từ nguyện vọng của chính doanh nghiệp. Trước đó, vào ngày 25/11/2025, Công ty Cổ phần Tổng bách hóa đã gửi Công văn số 221/2025/CV-TBH lên cơ quan quản lý để đề nghị thực hiện thủ tục này.



Công ty Cổ phần Tổng Bách Hoá tiền thân là Tổng công ty Bách Hoá được thành lập năm 1954 thuộc Bộ Công Thương. Năm 2004, Tổng Bách Hoá trở thành công ty cổ phần và cổ phiếu TBH giao dịch trên thị trường UPCom từ ngày 13/8/2021, giá tham chiếu là 5.700 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/1/2026, cổ phiếu TBH có giá 13.100 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt 1.200 tỷ đồng.

công ty có lịch sử kiện cáo giữa các cổ đông với nhau. Cụ thể, cổ đông của Tổng Bách Hoá từng phản ánh Hội đồng quản trị đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình làm trái luật bán nhiều mảnh đất vàng của doanh nghiệp tại Hà Nội và Hải Phòng trong đó có trụ sở 38 Phan Đình Phùng diện tích 2601 m2 trị giá 41 tỷ đồng, bán ngầm cho Công ty TNHH Thái Sơn từ năm 2009.



Bên cạnh đó, Tổng Bách Hoá còn bị cổ đông phản ánh HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2014 dùng mọi chiêu trò lừa đảo biến tài sản công thành tư, làm thất thoát của doanh nghiệp 257 tỷ đồng, không làm đúng điều lệ của công ty. Các ý kiến này còn phản ánh Báo cáo tài chính các năm 2017, 2018 và 2019 lỗ nhưng doanh nghiệp này vẫn đóng thuế thu nhập doanh nghiệp…﻿

Tổng Bách Hoá còn bị phản ánh về việc chỉ định phát hành 90 triệu cổ phiếu, tăng vốn 900 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thanh nhằm thâu tóm tài sản thuộc sở hữu của công ty gồm các mảnh đất 15 Bích Câu, 38 Phan Đình Phùng, Kho 6 Văn Điển, 23 Điện Biên Phủ...

Tháng 11/2014, một nhóm nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và một số nhà đầu tư cá nhân đã gửi thông báo tới HĐQT Tổng Bách Hoá về việc mua cổ phần công ty, đồng thời cam kết nếu mua được cổ phần thành công sẽ cơ cấu lại công ty để giúp công ty vượt qua khó khăn và phát triển.



Sau đó, đến tháng 3/2015, nhóm Tân Hoàng Minh đã mua đấu giá thành công toàn bộ số cổ phần Nhà nước do SCIC nắm giữ. Sau khi mua thêm cổ phần của nhiều cổ đông có nhu cầu bán, nhóm Tân Hoàng Minh trở thành nhóm cổ đông chi phối, tỷ lệ sở hữu lớn hơn 76% vốn điều lệ.



Tháng 2/2021, công ty phát hành riêng lẻ 90 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược với giá chào bán là 10.000 đồng/CP. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ công ty tăng mạnh từ gần 31,2 tỷ đồng lên gần 931,2 tỷ đồng.



Cổ đông mua toàn bộ số cổ phần phát hành trên là CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thanh – thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Qua đó, Phú Thanh cũng là cổ đông lớn nhất nắm 96,65% vốn Tổng Bách Hóa. Ngoài ra, lô cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ thời điểm 24/2/2021 đến ngày 24/2/2024.