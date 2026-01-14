Chấp nhận lãi suất lên đến 12%, các tỷ phú Việt Nam ồ ạt huy động gần 35.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Thị trường tài chính giai đoạn cao điểm cuối năm chứng kiến động thái huy động vốn đáng chú ý từ Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Xét về tổng quy mô (bao gồm cả giá trị quy đổi), đây là nhóm dẫn đầu thị trường trái phiếu với con số ước tính hơn 14.000 tỷ đồng.

Trong nước, doanh nghiệp này đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VIC12511 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Điểm nhấn của đợt phát hành này nằm ở mức lãi suất được công bố lên tới 12%/năm - con số thuộc nhóm cao nhất thị trường thời điểm hiện tại. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn năm 2028, có tài sản bảo đảm nhằm mục đích cơ cấu lại nợ.

Song song đó, Vingroup ghi dấu ấn đậm nét trên thị trường vốn quốc tế khi hoàn tất đợt phát hành 325 triệu USD trái phiếu (mã VICD2328002). Với tỷ giá thị trường hiện tại (ước tính 26.269 VND/USD), lô trái phiếu này có giá trị quy đổi ước đạt hơn 8.500 tỷ đồng.

Cụ thể, Vingroup đã phát hành 1.625 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu theo phương thức đại lý. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 16/12/2030 và được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna (Áo). Đáng chú ý, trái phiếu gắn liền với quyền chọn nhận cổ phiếu Vinpearl hiện hữu (mã VPL) thuộc sở hữu của Vingroup.

Ở một diễn biến khác trong hệ sinh thái, Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) cũng vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 4.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm với lãi suất kết hợp.

Hệ sinh thái Sovico: Vietjet và HDBank "hút" gần 8.000 tỷ đồng, nguồn vốn quốc tế thông qua trái phiếu xanh

Hệ sinh thái liên quan đến tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận sự sôi động bậc nhất với tổng giá trị quy đổi ước tính xấp xỉ 8.000 tỷ đồng.

Tại thị trường trong nước, HDBank (HDB) và Vietjet (VJC) đã huy động tổng cộng 6.650 tỷ đồng. Trong đó, Vietjet hoàn tất 2 đợt phát hành tổng trị giá 2.000 tỷ đồng với lãi suất 4 kỳ đầu lên tới 10%/năm. HDBank thực hiện 7 đợt phát hành, thu về 4.650 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn (6,4% - 7,5%).

Đặc biệt, ở thị trường quốc tế, HDBank vừa chính thức hoàn tất đợt 2 của Chương trình trái phiếu xanh trị giá 50 triệu USD (tương đương hơn 1.300 tỷ đồng quy đổi). Các nhà đầu tư tham gia là Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) và Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII).

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 3 năm. Nguồn vốn huy động được sử dụng tài trợ cho các dự án xanh, ước tính giúp giảm 102.000 tấn CO2 trong vòng 10 năm.

Hệ sinh thái Thaco: "Tiền tươi" 5.700 tỷ đồng

Không kém cạnh, hệ sinh thái của tỷ phú Trần Bá Dương cũng ghi nhận đợt huy động vốn quy mô lớn ngay trước thềm năm mới. Chỉ trong thời gian ngắn, Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 60 tháng (đáo hạn 2030). Mức lãi suất phát hành là 8,5%/năm, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nhóm bất động sản, được bảo lãnh phát hành và có tài sản bảo đảm.

Cùng thời điểm, hai đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Thiso và Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cũng hoàn tất các đợt phát hành nghìn tỷ. Cụ thể, Thiso huy động 2.200 tỷ đồng kỳ hạn 36 tháng với lãi suất 8%/năm cho kỳ đầu. Trong khi đó, Đại Quang Minh huy động 1.500 tỷ đồng với lãi suất cao hơn, ở mức 9,75%/năm.

Như vậy, tính riêng trong đợt cao điểm này, nhóm doanh nghiệp liên quan đến tỷ phú Trần Bá Dương ước tính đã huy động tổng cộng 5.700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

Techcombank và nhóm tài chính: Huy động thực tế và kế hoạch đạt 7.500 tỷ đồng

Tại hệ sinh thái của tỷ phú Hồ Hùng Anh, dữ liệu thực tế ghi nhận sự nhập cuộc mạnh mẽ của Ngân hàng mẹ thay vì chỉ nằm ở kế hoạch của công ty chứng khoán thành viên.

Cụ thể, trong khoảng thời gian này, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã âm thầm hoàn tất 3 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (mã TCB12524, TCB12525 và TCB12526) với tổng giá trị lên tới 4.500 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành dao động từ 6,5%/năm đến 7,2%/năm - mức khá cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường.

Bên cạnh dòng vốn thực tế này, theo thông tin công bố trong báo cáo tháng 12 của VBMA, đơn vị thành viên là Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) cũng đã phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ chia làm 6 đợt với tổng giá trị dự kiến tối đa 3.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng quy mô huy động (thực tế và kế hoạch) của nhóm này ước tính lên tới 7.500 tỷ đồng.

Bức tranh thị trường 2025: Quy mô gần 590.000 tỷ đồng

Nhìn rộng ra toàn cảnh, số liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2025 đã có sự hồi phục ấn tượng về quy mô. Lũy kế cả năm, tổng giá trị phát hành đạt xấp xỉ 589.334 tỷ đồng (trong đó phát hành riêng lẻ đạt gần 535.000 tỷ đồng, phát hành ra công chúng đạt hơn 54.000 tỷ đồng).

Riêng tháng 12/2025, thị trường ghi nhận 62 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị hơn 58.600 tỷ đồng và 6 đợt ra công chúng trị giá gần 3.800 tỷ đồng. Nhóm bất động sản vẫn chiếm ưu thế áp đảo về khối lượng phát hành.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn có dấu hiệu chững lại. Trong tháng 12/2025, các doanh nghiệp đã mua lại 35.820 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Áp lực đáo hạn trong năm 2026 dự báo vẫn rất lớn với giá trị ước tính khoảng hơn 206.000 tỷ đồng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tiếp tục duy trì dòng vốn huy động mới để đảm bảo thanh khoản và tái cơ cấu nợ.