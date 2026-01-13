Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục bàn giao 175.099 xe ô tô điện tại Việt Nam năm 2025

13-01-2026 - 18:13 PM | Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục bàn giao 175.099 xe ô tô điện tại Việt Nam năm 2025

Ngày 13/01/2026, VinFast chính thức lập kỷ lục doanh số chưa từng có trên thị trường ô tô Việt Nam khi bàn giao tổng cộng 175.099 xe ô tô điện các loại cho khách hàng trong năm 2025, khẳng định vững chắc vị thế hãng xe có thị phần số 1 Việt Nam trong 15 tháng liên tiếp.

Tháng 12/2025 ghi nhận mức doanh số kỷ lục mà một hãng xe từng đạt được trong một tháng tại thị trường Việt Nam, với 27.649 xe ô tô điện VinFast đến tay khách hàng.

Kết quả kinh doanh bùng nổ trong tháng cuối năm đã góp phần tạo ra “kỷ lục của kỷ lục” - với tổng cộng 175.099 xe ô tô điện VinFast được bán ra thị trường Việt Nam trong năm qua, giúp thương hiệu quốc dân VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường trong tháng thứ 15 liên tiếp.

Mức doanh số của VinFast trong năm 2025 đã phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng ô tô của một thương hiệu bán ra thị trường Việt Nam từ trước đến nay, thậm chí cao gần gấp đôi so với kỷ lục cũ của những hãng xe nước ngoài. Điều này không chỉ cho thấy chất lượng và giá trị mà VinFast mang lại đang được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt, mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong danh sách những quốc gia có tốc độ tăng trưởng xe điện nhanh bậc nhất thế giới.

Các mẫu xe của VinFast hiện phủ rộng và thống trị ở tất cả các phân khúc, từ xe cỡ nhỏ cho cá nhân và gia đình trẻ như VF 3 (44.585 xe), VF 5 (43.913 xe), VF 6 (23.291 xe) đến các dòng SUV cỡ lớn hạng sang dành cho doanh nhân và gia đình như VF 7 (9.653 xe), VF 8, VF 9 và dòng xe siêu sang Lạc Hồng.

Các dòng xe được thiết kế tối ưu cho kinh doanh dịch vụ như Limo Green (27.127 xe), Herio Green (12.568 xe) cũng đóng góp tích cực vào thành tích chung của VinFast, minh chứng cho tính đúng đắn của chiến lược phát triển sản phẩm và định vị thương hiệu phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của từng nhóm khách hàng riêng biệt.

Đặc biệt, mẫu xe Limo Green dù mới chỉ chính thức bán ra thị trường từ tháng 8, nhưng đã nhanh chóng vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc MPV 7 chỗ. Riêng trong tháng 12/2025, đã có tới 10.981 xe Limo Green được bàn giao cho khách hàng, khẳng định vị thế là mẫu xe được ưa chuộng bậc nhất thị trường hiện nay.

Cũng trong tháng 12/2025, các mẫu xe khác của VinFast tiếp tục cho thấy sức bán ổn định ở top đầu của các phân khúc, trong đó nổi bật là VF 5 với 5.435 xe, VF 3 với 3.925 xe, VF 6 với 3.541 xe và VF 7 với 1.361 xe được bàn giao.

VinFast tăng vốn điều lệ vượt Vingroup

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất hiện công ty hàng không mới vốn 10 tỷ đồng ở Long Thành: "Đại gia" SN1993 đứng sau

Xuất hiện công ty hàng không mới vốn 10 tỷ đồng ở Long Thành: "Đại gia" SN1993 đứng sau Nổi bật

Mỗi ngày Hòa Phát nộp ngân sách hơn 35 tỷ đồng, từ khi niêm yết đã đóng góp 101.000 tỷ đồng

Mỗi ngày Hòa Phát nộp ngân sách hơn 35 tỷ đồng, từ khi niêm yết đã đóng góp 101.000 tỷ đồng Nổi bật

Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ tất toán lô trái phiếu duy nhất

Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ tất toán lô trái phiếu duy nhất

17:56 , 13/01/2026
CEO Phạm Chí Nhu 'flex': Cứ 5,5 giây lại có một sản phẩm Coolmate đến tay khách hàng

CEO Phạm Chí Nhu 'flex': Cứ 5,5 giây lại có một sản phẩm Coolmate đến tay khách hàng

14:50 , 13/01/2026
Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khảo sát tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khảo sát tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

13:35 , 13/01/2026
PTI bổ nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

PTI bổ nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

11:29 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên