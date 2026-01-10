VinFast tăng vốn điều lệ vượt Vingroup

Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast ngày 7/1/2026 công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với việc tăng vốn điều lệ.



Theo đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp này được điều chỉnh tăng từ 50.793 tỷ đồng lên mức 80.793 tỷ đồng.

Trong đó, cổ đông ngoại là VinFast Auto Ltd (trụ sở Singapore) dù vẫn giữ nguyên số vốn góp là gần 9.415 tỷ đồng nhưng tỷ lệ sở hữu giảm từ 18,53% xuống 11,66%.

Sau điều chỉnh, vốn điều lệ của VinFast đã vượt Tập đoàn Vingroup (77.335 tỷ đồng).

VinFast được CTCP Tập đoàn Vingroup thành lập năm 2017 với mục tiêu trở thành nhà sản xuất ô tô mang thương hiệu Việt Nam hướng tới thị trường toàn cầu. Ban đầu VinFast sản xuất xe sử dụng động cơ truyền thống, nhưng từ năm 2021 hãng tập trung hoàn toàn vào xe điện, phù hợp xu hướng toàn cầu.

Tính đến tháng 11/2025, VinFast đã bàn giao ra thị trường Việt Nam 147.450 xe ô tô điện các loại kể từ đầu năm, đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng gấp đôi doanh số trên toàn cầu so với năm 2024.

Ngày 31/12/2025, Tổ hợp Nhà máy Sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng chính thức xuất xưởng chiếc ô tô điện thứ 200.000 trong năm nay.

Chiếc xe thứ 200.000 lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất của nhà máy VinFast Hải Phòng trong năm 2025 là Limo Green - mẫu MPV 7 chỗ thuần điện vừa đạt doanh số 9.642 xe bán ra chỉ trong tháng 11/2025. Đây cũng là mẫu ô tô đạt số lượng xe bán ra trong một tháng nhiều nhất từ trước đến nay, đóng góp vào kỷ lục doanh số cao nhất trong lịch sử ngành xe Việt Nam do VinFast đang thiết lập.

Sản lượng 200.000 xe sản xuất tại nhà máy VinFast Hải Phòng trong năm 2025 bao gồm xe bán tại Việt Nam và xuất khẩu tới các thị trường quốc tế. Ngoài tổ hợp sản xuất tại Hải Phòng, trong năm 2025, VinFast cũng đã đưa vào vận hành 3 nhà máy khác tại Hà Tĩnh (Việt Nam), Tamil Nadu (Ấn Độ) và Tây Java (Indonesia).

Thời gian qua, nhiều công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup cũng liên tục tăng vốn. Cụ thể, tháng 10/2025, VinEnergo (thành viên phụ trách mảng năng lượng của Vingroup) đã điều chỉnh vốn từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.

Tháng 11/2025, công ty sản xuất thép VinMetal đã tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. VinSpeed cũng tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng, từ mức 31.200 tỷ đồng.

Gần nhất, Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (chủ sở hữu và vận hành thương hiệu Xanh SM) cũng công bố tăng vốn từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng.



