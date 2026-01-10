Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn xây dựng tư nhân lớn thứ 2 Trung Quốc nghiên cứu Metro nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

10-01-2026 - 07:40 AM | Doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn xây dựng tư nhân lớn thứ 2 Trung Quốc nghiên cứu Metro nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Tại buổi tiếp kiến chiều 9/1, nhà sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương (Trung Quốc) cho biết doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực triển khai cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi và Metro số 5 sau khi đã hoàn tất khởi công đúng lộ trình trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn xây dựng tư nhân lớn thứ 2 Trung Quốc nghiên cứu Metro nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành- Ảnh 1.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn Thái Bình Dương nghiên cứu tiếp tục tham gia các dự án tại Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả hơn các không gian phát triển - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 9/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương. Đây là doanh nghiệp tư nhân lớn của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng, đơn vị đã ghi nhận thành tích liên tục 10 năm liền nằm trong Top 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu.

Tâm điểm của cuộc gặp là báo cáo về tiến độ các dự án hạ tầng lớn tại Hà Nội mà tập đoàn này đã trúng thầu. Ông Nghiêm Giới Hòa cho biết hiện doanh nghiệp đang triển khai 3 dự án trọng điểm gồm dự án xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (khởi công ngày 19/5/2025); dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (khởi công ngày 19/8/2025); và dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 5 Văn Cao - Hoà Lạc (khởi công ngày 19/12/2025).

Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc tập đoàn thời gian qua đã tham gia vào các dự án quan trọng tại Hà Nội với vai trò nhà thầu. Người đứng đầu Chính phủ hoan nghênh các đề xuất của tập đoàn về việc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong nước. Thủ tướng nhấn mạnh các công trình hợp tác cần phải cụ thể, tiêu biểu, gắn liền với chuyển giao công nghệ, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quy hoạch với “tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương nghiên cứu tiếp tục tham gia các dự án nhằm khai thác hiệu quả hơn các không gian phát triển mới. Trong đó, Thủ tướng lưu ý cụ thể đến dự án tàu điện ngầm kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay quốc tế Long Thanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn xây dựng tư nhân lớn thứ 2 Trung Quốc nghiên cứu Metro nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành- Ảnh 2.

Ông Nghiêm Giới Hòa bày tỏ mong muốn tham gia các dự án hạ tầng lớn, tiếp tục hợp tác gắn bó lâu dài tại Việt Nam theo định hướng mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đáp lại những gợi mở từ phía Chính phủ Việt Nam, ông Nghiêm Giới Hòa đã trình bày kế hoạch hợp tác của tập đoàn trong thời gian tới. Lãnh đạo tập đoàn bày tỏ mong muốn được tiếp tục tham gia các dự án hạ tầng lớn và cam kết hợp tác gắn bó lâu dài tại Việt Nam theo đúng định hướng mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG) được ông Nghiêm Giới Hoà thành lập năm 1995, hiện là doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 2 của Trung Quốc. Theo số liệu năm 2023, doanh thu của tập đoàn đạt xấp xỉ 79,5 tỷ USD với lợi nhuận ròng hơn 5,1 tỷ USD, xếp thứ 96 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu (Fortune Global 500).

Được mệnh danh là "ông trùm" hạ tầng, CPCG sở hữu chứng nhận cấp 1 về tổng thầu xây dựng tại Trung Quốc, đã tham gia vận hành khoảng 3.000 khu công nghiệp và tiên phong áp dụng các mô hình BT, BTO, PPP tại hơn 1.000 thành phố. Ngoài thị trường nội địa, tập đoàn đang mở rộng mạnh mẽ sang khu vực ASEAN và Đông Âu thông qua các dự án đường sắt cao tốc và tàu điện ngầm.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Viettel lãi 56.800 tỷ đồng năm 2025, đặt mục tiêu đến 2030 là trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu

Viettel lãi 56.800 tỷ đồng năm 2025, đặt mục tiêu đến 2030 là trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu Nổi bật

Cuộc chơi dầu khí tại bể Cửu Long: Ông lớn Mỹ "trúng đậm" với Hải Sư Vàng, liên doanh Việt - Nga nắm trong tay mỏ dầu lớn nhất Việt Nam

Cuộc chơi dầu khí tại bể Cửu Long: Ông lớn Mỹ "trúng đậm" với Hải Sư Vàng, liên doanh Việt - Nga nắm trong tay mỏ dầu lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn thêm 10.500 tỷ, vượt 35.000 tỷ

Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn thêm 10.500 tỷ, vượt 35.000 tỷ

07:38 , 10/01/2026
Sếp EY Consulting Việt Nam: Không tồn tại một “công thức chuẩn” cho CEO, nhưng doanh nghiệp muốn đi xa phải bắt đầu từ quản trị và cái tâm

Sếp EY Consulting Việt Nam: Không tồn tại một “công thức chuẩn” cho CEO, nhưng doanh nghiệp muốn đi xa phải bắt đầu từ quản trị và cái tâm

20:15 , 09/01/2026
Choáng váng xưởng nước hoa giả Chanel, Dior, Le Labo... của vợ chồng Giám đốc HALOVA: Hơn 130 lít nước hoa đã pha chế, 12.400 vỏ chai và 18.000 nhãn hiệu nước hoa các loại

Choáng váng xưởng nước hoa giả Chanel, Dior, Le Labo... của vợ chồng Giám đốc HALOVA: Hơn 130 lít nước hoa đã pha chế, 12.400 vỏ chai và 18.000 nhãn hiệu nước hoa các loại

20:01 , 09/01/2026
Eximbank được vinh danh 03 hạng mục Top 10 – Top 50 – Top 500 Nhà tuyển dụng và môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025

Eximbank được vinh danh 03 hạng mục Top 10 – Top 50 – Top 500 Nhà tuyển dụng và môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025

19:00 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên