Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn xây dựng tư nhân lớn thứ 2 Trung Quốc nghiên cứu Metro nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Thủ tướng đề nghị tập đoàn Thái Bình Dương nghiên cứu tiếp tục tham gia các dự án tại Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả hơn các không gian phát triển - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 9/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương. Đây là doanh nghiệp tư nhân lớn của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng, đơn vị đã ghi nhận thành tích liên tục 10 năm liền nằm trong Top 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu.

Tâm điểm của cuộc gặp là báo cáo về tiến độ các dự án hạ tầng lớn tại Hà Nội mà tập đoàn này đã trúng thầu. Ông Nghiêm Giới Hòa cho biết hiện doanh nghiệp đang triển khai 3 dự án trọng điểm gồm dự án xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (khởi công ngày 19/5/2025); dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (khởi công ngày 19/8/2025); và dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 5 Văn Cao - Hoà Lạc (khởi công ngày 19/12/2025).

Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc tập đoàn thời gian qua đã tham gia vào các dự án quan trọng tại Hà Nội với vai trò nhà thầu. Người đứng đầu Chính phủ hoan nghênh các đề xuất của tập đoàn về việc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong nước. Thủ tướng nhấn mạnh các công trình hợp tác cần phải cụ thể, tiêu biểu, gắn liền với chuyển giao công nghệ, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quy hoạch với “tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương nghiên cứu tiếp tục tham gia các dự án nhằm khai thác hiệu quả hơn các không gian phát triển mới. Trong đó, Thủ tướng lưu ý cụ thể đến dự án tàu điện ngầm kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay quốc tế Long Thanh.

Ông Nghiêm Giới Hòa bày tỏ mong muốn tham gia các dự án hạ tầng lớn, tiếp tục hợp tác gắn bó lâu dài tại Việt Nam theo định hướng mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đáp lại những gợi mở từ phía Chính phủ Việt Nam, ông Nghiêm Giới Hòa đã trình bày kế hoạch hợp tác của tập đoàn trong thời gian tới. Lãnh đạo tập đoàn bày tỏ mong muốn được tiếp tục tham gia các dự án hạ tầng lớn và cam kết hợp tác gắn bó lâu dài tại Việt Nam theo đúng định hướng mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG) được ông Nghiêm Giới Hoà thành lập năm 1995, hiện là doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 2 của Trung Quốc. Theo số liệu năm 2023, doanh thu của tập đoàn đạt xấp xỉ 79,5 tỷ USD với lợi nhuận ròng hơn 5,1 tỷ USD, xếp thứ 96 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu (Fortune Global 500).

Được mệnh danh là "ông trùm" hạ tầng, CPCG sở hữu chứng nhận cấp 1 về tổng thầu xây dựng tại Trung Quốc, đã tham gia vận hành khoảng 3.000 khu công nghiệp và tiên phong áp dụng các mô hình BT, BTO, PPP tại hơn 1.000 thành phố. Ngoài thị trường nội địa, tập đoàn đang mở rộng mạnh mẽ sang khu vực ASEAN và Đông Âu thông qua các dự án đường sắt cao tốc và tàu điện ngầm.