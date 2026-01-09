Choáng váng xưởng nước hoa giả Chanel, Dior, Le Labo... của vợ chồng Giám đốc HALOVA: Hơn 130 lít nước hoa đã pha chế, 12.400 vỏ chai và 18.000 nhãn hiệu nước hoa các loại

Qua công tác nắm địa bàn, ngày 06/01/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ là nơi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất do L.V.H, sinh năm 1973 và vợ là V.T.T, sinh năm 1985 thực hiện. Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trực tiếp có mặt chỉ đạo.

Lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét khu vực sản xuất nước hoa giả

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố trực tiếp khám xét tại nhà L.V.H

Quá trình khám xét, các đơn vị chức năng đã tạm giữ số lượng lớn tang vật, bao gồm: hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như ALLURE, ACQUA DI GIÒ, COCO CHANEL, DIOR, LELABO...; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế sẵn; 646 kg vỏ hộp mang nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng; hơn 12.400 vỏ chai đựng nước hoa; hơn 18.000 nhãn hiệu nước hoa các loại và 4 máy dùng chuyên dụng để sản xuất nước hoa.

Những vỏ chai nước hoa công an thu giữ

Những chiếc vỏ hộp có in tên các thương hiệu nước hoa nổi tiếng

Tang vật thu giữ

Qua đấu tranh, làm việc với L.V.H và V.T.T khai nhận để nhằm che giấu hành vi sản xuất nước hoa giả, năm 2018, H. có thành lập Công ty TNHH HALOVA do H. làm giám đốc với ngành nghề kinh doanh sản xuất nước hoa với nhiều nhãn hiệu; đồng thời, tổ chức sản xuất nước hoa giả các loại bắt đầu thực hiện từ năm 2020. Toàn bộ số nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới là do H. và T. đặt mua vỏ chai, vỏ hộp, nắp chai, nhãn hiệu và hóa chất tinh mùi tại chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh và trên mạng xã hội về nhà thuê tại TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để trực tiếp sản xuất và bán ra thị trường song song với nước hoa do Công ty TNHH HALOVA sản xuất nhằm thu lợi bất chính.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố trực tiếp lấy lời khai V.T.T

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, H. và T. đã vận chuyển toàn bộ số tang vật trên về để tại 03 địa điểm nhà của L.V.H và người thân tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ nhằm mục đích tiếp tục tiêu thụ sản phẩm nước hoa giả đã sản xuất, đồng thời lắp đặt các máy móc, thiết bị để tiếp tục sản xuất nước hoa giả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Qua đó, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán cận kề; tuyệt đối không tiếp tay cho loại tội phạm này. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



