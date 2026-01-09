Kinh Bắc (KBC) nhận tin vui về 2 dự án điện gió gần 15.000 tỷ đồng ở Gia Lai

Ngày 7/1, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành 2 Quyết định về việc phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư tham gia đăng ký thực hiện dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2, trong đó phê duyệt Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang (là công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, mã CK: KBC) là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu.



Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 có tổng mức đầu tư gần 6.905 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 56ha tại xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai với công suất thiết kế 160MW và sản lượng điện hàng năm dự kiến khoảng 502 triệu kWh/năm.

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 có tổng mức đầu tư hơn 7.771 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 62ha tại xã Vân Canh và xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai với công suất thiết kế 180MW và sản lượng điện hàng năm dự kiến khoảng 623,2 triệu kWh/năm.﻿

CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang thành lập năm 2005, trụ sở chính tại KCN Quang Châu, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, có vốn điều lệ 3.400 tỷ đồng.﻿

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/1, cổ phiếu KBC có giá ﻿36.000 đồng/cp, vốn hóa thị trường đạt 33.900 tỷ đồng.﻿