TP.HCM lập tổ công tác thúc tiến độ trung tâm dữ liệu AI 2 tỷ USD của Kinh Bắc (KBC)

31-12-2025 - 08:21 AM | Doanh nghiệp

TP.HCM lập tổ công tác thúc tiến độ trung tâm dữ liệu AI 2 tỷ USD của Kinh Bắc (KBC)

Dự án triển khai trên quỹ đất khoảng 10 ha tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, được đánh giá có lợi thế về kết nối điện, viễn thông và logistics, đáp ứng tiêu chuẩn trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành chuyên trách thúc đẩy triển khai dự án trung tâm dữ liệu AI quy mô gần 2 tỷ USD tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (xã Củ Chi) – khu vực được định hướng phát triển công nghệ cao, hạ tầng số và dịch vụ dữ liệu.

Theo quyết định, Tổ công tác do ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, làm Tổ trưởng; Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực. Tổ công tác gồm 15 thành viên, là đại diện các sở, ngành và các doanh nghiệp trực tiếp tham gia dự án.

Trong danh sách thành viên Tổ công tác có đại diện Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC), Accelerated Infrastructure Capital (AIC – nhà đầu tư hạ tầng trung tâm dữ liệu) và CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc – doanh nghiệp phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Trung, nơi dự án được triển khai.

Theo UBND TP.HCM, Tổ công tác có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chủ động tháo gỡ các vướng mắc phát sinh theo đúng chức năng, thẩm quyền; đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết, bảo đảm dự án triển khai đúng quy định.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Kinh Bắc đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với AIC và VietinBank để phát triển dự án Trung tâm dữ liệu AI SGI-HCM Campus với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2 tỷ USD tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung. Nguồn vốn được huy động từ phần góp vốn của KBC, AIC cùng sự tham gia của các đối tác liên quan.

Dự án mang tên SGI-HCM Campus có công suất 200MW được định hướng trở thành tổ hợp trung tâm dữ liệu (data center) chuyên AI quy mô lớn hàng đầu khu vực, với khả năng vận hành 100.000 GPU trong vài năm tới.﻿

Chia sẻ về dự án, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC, cho biết doanh nghiệp kỳ vọng đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng số của Việt Nam. Theo ông, trung tâm dữ liệu là một mắt xích quan trọng trong chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị khu công nghiệp, giúp Việt Nam đón đầu các xu hướng sản xuất và công nghệ mới.

Cùng quan điểm, ông Đặng Nguyễn Nam Anh, Phó Tổng Giám đốc KBC, nhận định Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo”, trong đó các trung tâm dữ liệu đóng vai trò nền tảng cho tiến trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trong giai đoạn tới.

Kinh Bắc (KBC) thâu tóm 99% vốn của chủ đầu tư tòa nhà 28 tầng trên đường Láng Hạ, Hà Nội

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

