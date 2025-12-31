Thu nhập bình quân tăng trưởng bứt phá đi cùng sự mở rộng của tầng lớp trung lưu đã tạo nên một xu hướng thịnh vượng mới về quản lý tài sản. Tuy nhiên, nghịch lý song song là trong khi tài sản tài chính của người Việt Nam tăng trưởng phi mã, thì hệ sinh thái dịch vụ quản lý tài sản – trục xương sống đóng vai trò bảo toàn và phát triển khối tài sản ấy - lại chưa phát triển tương xứng.

Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth

Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam nổi lên như một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Thu nhập bình quân đầu người gia tăng mạnh mẽ, cùng với sự mở rộng nhanh của tầng lớp trung lưu và khá giả, đã tạo ra một lượng tài sản tài chính cá nhân ngày càng lớn. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: trong khi quy mô tài sản tăng nhanh, thì hệ sinh thái dịch vụ quản lý tài sản – yếu tố then chốt để bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản – vẫn chưa phát triển tương xứng.

Nhiều chuyên gia nhận định thị trường quản lý tài sản (wealth management) tại Việt Nam đang ở trạng thái "dư thừa tiềm năng nhưng thiếu nền tảng". Phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn phải tự xoay xở giữa nhiều nền tảng rời rạc, thiếu công cụ phân tích chuyên sâu và thiếu sự đồng hành bài bản của chuyên gia tài chính.

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của eWealth – nền tảng quản lý tài sản chuyên biệt do CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) và CT Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) phát triển – được xem là lời giải cho bài toán mà thế hệ nhà đầu tư mới đang đối mặt.

Nhìn lại kinh nghiệm quốc tế, tốc độ tích lũy tài sản cá nhân tại Việt Nam hiện nay có nhiều nét tương đồng với giai đoạn đầu bùng nổ của Singapore, Thái Lan và đặc biệt là Trung Quốc đầu những năm 2000. Đây là thời kỳ mà quản lý tài sản chuyển từ một dịch vụ ngách trở thành trụ cột của thị trường tài chính.

Những yếu tố nền tảng đang dần hội tụ tại Việt Nam: tăng trưởng GDP cao và ổn định, nỗ lực của Nhà nước trong việc minh bạch hóa thị trường tài chính, cùng sự bùng nổ của công nghệ số và dữ liệu.

Ông Ngô Nhật Minh, Phó Tổng Giám đốc TVS, chia sẻ tại buổi giới thiệu nền tảng eWealth:

"Tôi tin rằng Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng rất ấn tượng về giá trị tài sản tài chính cá nhân. Thực tế tại Trung Quốc cho thấy, sau những năm 2000, giá trị tài sản tài chính cá nhân trên đầu người tăng trung bình trên 20% mỗi năm trong suốt hai thập kỷ."

Theo ông Minh, quy luật này xuất phát từ nền tảng kinh tế: khi thu nhập vượt qua nhu cầu chi tiêu thiết yếu, dòng tiền thặng dư sẽ được đẩy mạnh vào các kênh đầu tư tài chính.

Bên cạnh đó, công nghệ được xem là động lực thứ hai thúc đẩy sự bùng nổ của dịch vụ quản lý tài sản.

"Những bước tiến đột phá về công nghệ và thói quen sử dụng sản phẩm số của phần lớn dân số sẽ giúp dịch vụ quản lý tài sản số trở thành một trong những mảng tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế số Việt Nam," ông Minh nhấn mạnh.

Yếu tố thứ ba đến từ chính sách: các nỗ lực của Nhà nước trong việc hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy minh bạch và đa dạng hóa sản phẩm tài chính được kỳ vọng sẽ tạo nền móng cho sự phát triển bền vững của thị trường.

Lợi thế đi sau của thị trường Việt Nam

Dù phát triển muộn hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực, thị trường quản lý tài sản Việt Nam lại sở hữu lợi thế "đi sau nhưng không chậm".

Thứ nhất là độ chín của công nghệ.

"Ngành tài chính đã đạt tới điểm chín về công nghệ, cùng những bước tiến gần đây của Gen AI, cho phép chúng tôi xây dựng các nền tảng có trải nghiệm cao cấp hơn rất nhiều so với một thập kỷ trước," ông Minh cho biết.

Thứ hai là sự xuất hiện của lớp nhà đầu tư thế hệ mới: trẻ hơn, tiếp cận thông tin tốt hơn, hiểu rõ hơn về các lớp tài sản, nhưng cũng đòi hỏi cao hơn về tính minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Khác với giai đoạn đầu của Trung Quốc – nơi wealth management khởi phát từ các sản phẩm tiền tệ đơn giản – nhà đầu tư Việt Nam hiện nay quan tâm đến danh mục tài sản đa dạng hơn, từ cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ cho đến các sản phẩm cấu trúc.

Lợi thế đi sau cũng giúp thị trường trong nước tránh được những giai đoạn tăng trưởng quá nóng, qua đó định hình mô hình hybrid wealth cân bằng hơn giữa công nghệ, con người và quản trị rủi ro.

eWealth, nền tảng quản lý tài sản chuyên biệt do TVS phát triển kết hợp giữa nền tảng số và chuyên gia tư vấn, đón xu hướng hybrid wealth management- Nguồn: TVS

Nhà đầu tư hiện đại có thói quen và nhu cầu khác biệt

Theo báo cáo PwC "Hybrid Wealth Management: Blending Digital and In-person" (2023), 70% nhà đầu tư toàn cầu mong muốn dịch vụ kết hợp giữa nền tảng số và tư vấn trực tiếp. Họ muốn chủ động trong quyết định đầu tư, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của chuyên gia khi giao dịch trở nên phức tạp.

Đáng chú ý, hơn 45% nhà đầu tư sẵn sàng rời bỏ tổ chức hiện tại nếu có nền tảng số tốt hơn. Với nhóm HENRYs (High Earners, Not Rich Yet) – tương đồng với phân khúc affluent tại Việt Nam – tới 80% ưu tiên các nền tảng có phân tích dữ liệu và AI hỗ trợ ra quyết định.

Tại Việt Nam, khi tài sản tài chính tăng lên, nhu cầu của nhà đầu tư cũng trở nên rõ ràng hơn: họ cần một nền tảng duy nhất để theo dõi và quản lý toàn bộ tài sản, có công cụ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu, AI hỗ trợ thông minh 24/7, quyền tiếp cận tư vấn chuyên gia và khả năng ủy thác đầu tư khi cần.

Tuy nhiên, phần lớn các nền tảng hiện tại mới chỉ đáp ứng được từng phần. Các định chế truyền thống mạnh về chuyên môn nhưng tập trung vào khách hàng siêu giàu. Các nền tảng thuần công nghệ lại thiếu chiều sâu phân tích và yếu tố con người.

Khoảng trống lớn nhất nằm ở phân khúc khách hàng khá giả – nhóm được dự báo sẽ quyết định cấu trúc ngành quản lý tài sản Việt Nam trong thập kỷ tới.

Hybrid Wealth Management – Sự kết hợp giữa chuyên gia và công nghệ

Sự xuất hiện của eWealth diễn ra đúng thời điểm thị trường cần một mô hình hybrid wealth theo chuẩn quốc tế. Đây là mô hình đã được kiểm chứng tại Mỹ, châu Âu và nhiều thị trường châu Á phát triển.

eWealth được xây dựng trên sáu trụ cột: dữ liệu tài chính chuyên sâu, công cụ phân tích doanh nghiệp, hệ thống báo cáo tổng quan tài sản, trợ lý AI chuyên biệt (TIK AI Advisor), dịch vụ tư vấn đầu tư và dịch vụ ủy thác danh mục do các chuyên gia và thuật toán định lượng vận hành.

Ông Trần Vinh Quang, Tổng Giám đốc TVAM, cho biết:

"Con người, với kinh nghiệm và trách nhiệm nghề nghiệp, luôn là nền tảng của mọi quyết định đầu tư. Trong bối cảnh thị trường biến động, mô hình kết hợp giữa nền tảng số và đội ngũ chuyên gia là hướng đi phù hợp nhất để nâng cao trải nghiệm và củng cố sự an tâm cho nhà đầu tư."

Theo đại diện TVAM, dù công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng, yếu tố con người – đặc biệt là năng lực của chuyên gia tư vấn và quản lý danh mục – vẫn là chìa khóa xây dựng niềm tin dài hạn.

Chuẩn mực mới cho thập kỷ vàng quản lý tài sản

Việt Nam được dự báo bước vào thập kỷ vàng của quản lý tài sản, khi dòng tiền tích sản cá nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường tài chính. Trong cuộc cạnh tranh sắp tới, lợi thế sẽ không thuộc về tổ chức có nhiều sản phẩm nhất, mà thuộc về những đơn vị xây dựng được niềm tin với tầng lớp trung lưu và khá giả.

Với mô hình hybrid wealth kết hợp công nghệ và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, eWealth được kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành quản lý tài sản tại Việt Nam.