Khởi tố giám đốc công ty tổ chức show “Về đây bốn cánh chim trời” về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị can Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan công an. (ảnh: Công an Hà Nội)

Tối 30/12, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, trú tại xóm Đình, Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education, hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời", dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà (đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội). Chương trình giới thiệu các tác phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Đây là sự kiện âm nhạc thu hút sự quan tâm lớn của khán giả trong và ngoài nước. Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10/2025 dưới nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định, mặc dù biết rõ chương trình không đủ điều kiện để tổ chức, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo buổi biểu diễn diễn ra theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa cho khán giả vào bên trong khu vực biểu diễn, yêu cầu chờ đến 20h30. Sau đó, đại diện Công ty Ngọc Việt bất ngờ thông báo chương trình bị hủy. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo cơ quan công an.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm liên quan khác (nếu có) theo quy định pháp luật.