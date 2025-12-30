Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty đặc biệt của Bộ Tài chính trở thành chủ nợ lớn của Hoàng Anh Gia Lai

30-12-2025 - 16:17 PM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố thông tin về việc thay đổi trái chủ đối với lô trái phiếu phát hành năm 2016.

Theo thông báo bất thường phát đi ngày 30/12/2025, Ngân hàng BIDV đã chính thức chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ này cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) - Chi nhánh TP.HCM. Thương vụ được thực hiện thông qua Hợp đồng chuyển nhượng số 01/HĐCNTP-BIDV-DATC ký kết ngày 29/12/2025.

Công văn BIDV gửi HAGL

Đối tượng của giao dịch chuyển nhượng là toàn bộ lô trái phiếu HAGL năm 2016 thuộc nhóm A, được định danh với mã trái phiếu HAGLBOND16.26.

Dữ liệu chi tiết cho thấy, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành vào ngày 30/12/2016 với kỳ hạn 10 năm. Ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/12/2026, đồng nghĩa với việc khoản nợ này còn đúng 1 năm (365 ngày) là đến hạn tất toán.

Tại thời điểm chuyển nhượng, khối lượng lưu hành ghi nhận là 3.876 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và áp dụng lãi suất thả nổi. Cụ thể, lãi suất phát hành được ghi nhận ở mức 9,7%/năm, kỳ hạn trả lãi định kỳ 3 tháng/lần

Tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực là ngày 29/12/2025, BIDV chính thức không còn nắm giữ lô trái phiếu này. Thay vào đó, DATC đã kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời trở thành trái chủ duy nhất đối với toàn bộ số lượng trái phiếu nhóm A đang lưu hành của Hoàng Anh Gia Lai.

Ngay sau khi hoàn tất thương vụ, phía công ty mua bán nợ thuộc Bộ Tài chính cũng đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp phối hợp cập nhật thông tin để triển khai các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của trái chủ theo đúng quy định pháp luật.

DATC là doanh nghiệp hạng đặc biệt với 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính, chuyên thực hiện chức năng tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng.

Anh Khôi

