3 mã cổ phiếu sẽ dắt tay nhau rời sàn chứng khoán từ năm 2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa ban hành các thông báo vào ngày 26/12/2025 về việc hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM đối với cổ phiếu của 3 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PXC), Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi (TLI) và Công ty cổ phần An Thịnh (ATB).

Cụ thể, cổ phiếu ATB của Công ty cổ phần An Thịnh sẽ thực hiện hủy đăng ký giao dịch cho toàn bộ 13.884.000 cổ phiếu , tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá là 138.840.000.000 đồng.

Ngày giao dịch cuối cùng của mã ATB trên hệ thống UPCoM là 06/01/2026 và ngày chính thức hủy đăng ký giao dịch là 07/01/2026. Nguyên nhân do doanh nghiệp này hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 23/12/2025.

Trong khi đó, hai mã cổ phiếu PXC và TLI sẽ cùng có ngày giao dịch cuối cùng vào 20/01/2026 và chính thức rời sàn từ ngày 21/01/2026.

Đối với Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PXC), số lượng cổ phiếu hủy đăng ký là 28.068.900 đơn vị , tương đương giá trị hơn 280,6 tỷ đồng theo mệnh giá.

Lý do rời sàn của PXC là do hủy tư cách công ty đại chúng theo văn bản xác nhận ngày 23/12/2025.

Với Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi (TLI), doanh nghiệp thực hiện hủy đăng ký giao dịch cho 3.000.000 cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 30 tỷ đồng.

Tương tự như hai đơn vị trên, TLI cũng rời sàn do không còn là công ty đại chúng theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 19/12/2025.