Admicro tự hào khi trở thành đơn vị góp mặt trong 2 giải thưởng danh giá tại Vạn Xuân Awards 2025

Trong bối cảnh ngành quảng cáo và truyền thông Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ với những yêu cầu ngày càng khắt khe về tính nguyên bản và giá trị xã hội, Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2025 đã trở thành một "thước đo" uy tín cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng sáng tạo. Được định vị là giải thưởng thường niên quy mô cấp Quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phối hợp chỉ đạo tổ chức; Cục Văn hoá Cơ sở, Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA thực hiện, Vạn Xuân Awards không chỉ là nơi tôn vinh những chiến dịch xuất sắc mà còn là nơi để các đơn vị đầu ngành định hình dòng chảy của truyền thông hiện đại.

Vượt qua sự sàng lọc khắt khe của hơn 50 chuyên gia đầu ngành đối với hàng nghìn hồ sơ tham dự, những chiến dịch và tác phẩm xuất sắc nhất từ 38 hạng mục đề cử đã chính thức lộ diện tại Lễ trao giải Vạn Xuân Awards 2025, diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 19/12 vừa qua. Tại đây, Admicro đã ghi dấu ấn đậm nét ở hai hạng mục quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược trong việc kết hợp giữa công nghệ, cảm xúc và trách nhiệm xã hội.

Hạng mục Sự kiện truyền cảm hứng của năm

Dấu ấn đầu tiên mà Admicro tự hào góp mặt tại Vạn Xuân Awards 2025 đến từ hạng mục "Sự kiện truyền cảm hứng của năm" với Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường". Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), do Báo Nhân Dân phối hợp cùng các đối tác VCCorp, Sun Bright và Zeit Media tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Trong vai trò là đơn vị đồng hành truyền thông, một nền tảng Creative Martech, Admicro đã trở thành một phần của chiến dịch tầm vóc quốc gia, góp sức giải quyết bài toán khó của lịch sử: làm thế nào để lịch sử không chỉ là những tư liệu trong sách vở mà trở thành một dòng chảy sống động, chạm đến trái tim của khán giả hiện đại.

Nổi bật trong quá trình triển khai, thông qua việc ứng dụng công nghệ, Admicro đã mang đến trải nghiệm số, biến triển lãm trở thành một hành trình đa giác quan. Tại đây, những câu chuyện lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ công nghệ hiện đại, trở nên gần gũi và hấp dẫn, giúp hình ảnh của Đảng không còn xa vời, mà hiện diện sống động trong đời sống thường nhật của từng người dân, để mỗi người dân thêm tự hào, tin tưởng và đồng hành cùng Đảng trên con đường xây dựng đất nước.

Một hình ảnh tại triển lãm số "95 năm Cờ Đảng soi đường".

Hạng mục Sự kiện sáng tạo của năm

Ở hạng mục "Sự kiện sáng tạo của năm", Admicro tiếp tục khẳng định dấu ấn qua chiến dịch "Fandom Yêu nước" – một dự án đầy cảm hứng do Kenh14 phối hợp cùng Athena CM Agency và AdSponsor triển khai. Là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Lễ hội Độc lập - "80 năm tự hào Việt Nam" diễn ra từ 30/8 - 2/9/2025 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, chiến dịch mang đậm hơi thở Gen Z, phá vỡ hoàn toàn những định kiến cũ kỹ về cách người trẻ thể hiện lòng yêu nước.

Theo đó, thay vì những lời kêu gọi mang tính giáo điều, đội ngũ thực hiện đã khéo léo vay mượn khái niệm "Fandom", vốn quen thuộc trong văn hóa thần tượng, để định nghĩa lại tình yêu Tổ quốc. Cách tiếp cận táo bạo này đã biến lòng yêu nước trở thành một "thần tượng" lớn, một niềm tự hào chung mà bất cứ người trẻ nào cũng muốn thuộc về.

Chiến dịch "Fandom Yêu nước" được xướng tên tại hạng mục Sự kiện sáng tạo của năm.

Bên cạnh các hoạt động online hấp dẫn, chiến dịch cũng đã thực sự tạo ra một làn sóng hành động thực tế, biến những cảm xúc vô hình thành sức mạnh kết nối cộng đồng. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nội dung bắt trend, ngôn ngữ thiết kế hiện đại và sự thấu hiểu tâm lý hành vi của giới trẻ đã giúp chiến dịch trở thành một "công thức" tiêu biểu cho sự sáng tạo bền vững. Admicro cùng các đơn vị thành viên như Kenh14, Athena CM Agency và AdSponsor một lần nữa chứng minh vai trò tiên phong trong việc định hướng văn hóa mạng, biến những giá trị truyền thống trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn bao giờ hết đối với thế hệ công dân số.

Nhiều bạn trẻ đã tham gia sôi nổi check-in tại các booth "Fandom Yêu nước".

Được biết, ngay từ khi khởi động, sức nóng của Fandom Yêu nước đã bùng nổ trên không gian số. Hơn 450 bài báo với tổng lượt đọc vượt 8,5 triệu, cùng hơn 1,4 tỷ lượt tiếp cận trên mạng xã hội đã chứng minh sự quan tâm rộng rãi mà cộng đồng dành cho dự án. Trên TikTok, hashtag #FandomYeuNuoc nhanh chóng vươn lên Top 3 chiến dịch được chú ý trong dịp kỷ niệm, thu hút hơn 5.000 bài đăng và 720 triệu lượt xem. Song song đó, microsite của dự án cũng trở thành một "điểm hẹn trực tuyến" vô cùng sôi động, ghi nhận hơn 1,1 triệu lượt tương tác và gần 57.000 người dùng chủ động – nơi những khoảnh khắc, cảm xúc và thông điệp yêu nước của người trẻ được gửi gắm và lan tỏa không ngừng.

Từ những ghi nhận tại Vạn Xuân Awards 2025, Admicro tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc thích ứng và dẫn dắt dòng chảy truyền thông hiện đại. Đây cũng là động lực để đơn vị kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng và lan tỏa những thông điệp thương hiệu truyền cảm hứng, thông qua các giải pháp sáng tạo nội dung chất lượng cao, tạo tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng xã hội.