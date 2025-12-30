Trước mỏ vàng 800 tỷ USD tài sản của người Việt, Chủ tịch FIDT tuyên bố ngừng "sống" chỉ bằng tiền hoa hồng

CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT trong buổi họp báo mới đây đã xây dựng kịch bản kinh tế tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 và duy trì mức hai con số giai đoạn 2026-2030.

Tương ứng với đà tăng trưởng này, tầng lớp trung lưu dự kiến đạt 23,2 triệu người vào cuối thập kỷ, với tổng tài sản tài chính cá nhân (PFA) ước tính khoảng 800 tỷ USD.

Dữ liệu từ Khối Nghiên cứu FIDT chỉ ra sự tương đồng giữa quỹ đạo tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay với giai đoạn phát triển nhanh của Trung Quốc và Thái Lan trong quá khứ. Đây là cơ sở để đơn vị này dự báo về sự gia tăng của tầng lớp siêu giàu (HNWI) và tài sản tích lũy trong dân cư.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các thương hiệu khách sạn quốc tế phân khúc hạng sang (như Aman, Ritz-Carlton, JW Marriott) – dự kiến nâng lên con số 8 thương hiệu – cũng được xem là chỉ báo cho sự hồi phục của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và nhu cầu tiêu dùng cao cấp.

Đánh giá về cấu trúc thị trường hiện tại, Ông Bùi Văn Huy, Phó Chủ tịch HĐQT FIDT nhận định việc quản lý gia sản của nhà đầu tư cá nhân vẫn còn phân tán. Ông Huy cũng chỉ ra đặc thù của kênh phân phối sản phẩm tài chính hiện nay chủ yếu thông qua đội ngũ bán hàng tại các định chế tài chính, nơi thu nhập nhân sự thường gắn liền với chỉ tiêu doanh số (KPI) và phí môi giới.

"Chúng ta đang đứng trước một mỏ vàng 800 tỷ USD, nhưng cách chúng ta khai thác vẫn rất thô sơ. Khách hàng cần một người kiến trúc sư cho gia sản của họ, chứ không phải một người thợ bán từng viên gạch," ông Huy nhận xét về khoảng trống của thị trường hiện nay.

Ông Bùi Văn Huy, Phó Chủ tịch HĐQT FIDT

Trong bối cảnh đó, FIDT công bố chuyển đổi từ mô hình tư vấn đầu tư sang Financial Planning Group (FPG) – được giới thiệu là mô hình Quản lý gia sản toàn diện, vận hành theo nguyên tắc Cố vấn Tài chính Độc lập (Independent Financial Adviser - IFA).

Điểm thay đổi căn bản nằm ở cấu trúc doanh thu, chuyển dịch sang cơ chế "Fee-only" hoặc "Fee-first". Theo đó, nguồn thu của doanh nghiệp sẽ ưu tiên đến từ phí tư vấn và phí quản lý tài sản (AUM fee) do khách hàng chi trả, giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào doanh số bán hàng hoặc phí hoa hồng từ phía nhà cung cấp sản phẩm.

Ông Ngô Thành Huấn, Chủ tịch HĐQT FIDT cho biết việc điều chỉnh cấu trúc doanh thu nhằm mục đích giảm thiểu xung đột lợi ích trong hoạt động tư vấn. Theo đại diện doanh nghiệp, việc giảm áp lực từ chỉ tiêu doanh số từ các đơn vị phát hành sản phẩm sẽ tạo điều kiện cho chuyên gia tài chính đưa ra các khuyến nghị phù hợp với lợi ích của khách hàng.

Về phương thức vận hành, FIDT triển khai hệ sinh thái gồm Wealth Hub (khối tư vấn chuyên môn) và Product Hub (khối sản phẩm). Đơn vị này áp dụng chính sách "kiến trúc mở" (Open Architecture), phân phối sản phẩm của nhiều định chế tài chính khác nhau như VinaCapital, Dragon Capital, SSIAM cùng các ngân hàng và công ty bảo hiểm.

Tính đến cuối năm 2025, FIDT ghi nhận tổng tài sản quản lý (AUM) đạt hơn 20.000 tỷ đồng với danh mục hơn 5.000 khách hàng.

Tại sự kiện, FIDT cũng công bố lộ trình đại chúng hóa doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, sau khi kiện toàn mô hình vận hành, công ty dự kiến đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM vào năm 2028 và đặt mục tiêu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào năm 2030.