Hưng Yên năm 2025 hút đại bàng: Siêu dự án 40.000 tỷ liên quan ông Trump và nhà máy lắp ráp ô tô Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam

30-12-2025 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

11 tháng đầu năm nay, tỉnh Hưng Yên thu hút được 334 dự án đầu tư mới và 253 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn mới và tăng thêm đạt 174 nghìn tỷ đồng và trên 2,33 tỷ USD.

Hưng Yên năm 2025 hút đại bàng: Siêu dự án 40.000 tỷ liên quan ông Trump và nhà máy lắp ráp ô tô Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam- Ảnh 1.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và mục tiêu-nhiệm vụ-giải pháp chủ yếu năm 2025.

Hưng Yên năm 2025 hút đại bàng: Siêu dự án 40.000 tỷ liên quan ông Trump và nhà máy lắp ráp ô tô Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam- Ảnh 2.

Báo cáo cho biết tỉnh thu hút được nhiều dự án FDI có quy mô lớn và công nghệ hiện đại từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... các ngành ưu tiên là điện tử, cơ khí chính xác, vật liệu mới, năng lượng tái tạo.

Một số dự án vốn đầu tư lớn trong năm 2025 như: Dự án Nhà máy điện tử Vinatech ES của Công ty TNHH Vinatech Vina với vốn đầu tư đăng ký 96 triệu USD tại KCN sạch; Dự án Nhà máy sản xuất khoa học và công nghệ TAILG Việt Nam của nhà đầu tư TLG Tech PTE LTD với vốn đầu tư đăng ký 60 triệu USD tại KCN Yên Mỹ II mở rộng; Dự án nhà máy sản xuất lồng thú cưng và các sản phẩm cho thú cưng Yue Wang Thái Bình của nhà đầu tư Hangzhou Tian Yuan Pet Products Co.,Ltd tại KCN Cầu Nghìn với vốn đầu tư đăng ký 50 triệu USD ; Dự án nhà máy sản xuất ô tô GEL O&J của Công ty cổ phần ô tô GEL O&J tại KCN Hưng Phú với vốn đầu tư đăng ký 319 triệu USD .

﻿Dự án nhà máy sản xuất ô tô GEL O&J là nhà máy do Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery (Trung Quốc) bắt tay thực hiện, là nhà máy lắp ráp ô tô Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam. Đại diện Chery cho biết nhà máy Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Ngoài ra, báo cáo khẳng định ﻿bên cạnh các dự án FDI, đầu tư tư nhân trong nước cũng ghi nhận sự tăng trưởng, với nhiều dự án đô thị, nhà ở, sân gôn quy mô hàng tỷ USD được cấp phép và tăng vốn trong năm 2025. Một dự án tiêu biểu là K hu phức hợp đô thị sinh thái và sân Gôn Khoái Châu với vốn đầu tư đăng ký 39.787 tỷ đồng .

Hưng Yên năm 2025 hút đại bàng: Siêu dự án 40.000 tỷ liên quan ông Trump và nhà máy lắp ráp ô tô Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam- Ảnh 3.

﻿Đây là dự án từng thu hút nhiều sự chú ý. Từ tháng 9/2024, tập đoàn Trump Organization và CTCP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên - công ty con của Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) - đã công bố sự hợp tác thực hiện tổ hợp dự án tổ hợp khách sạn 5 sao, sân golf theo tiêu chuẩn quốc tế, khu dân cư sang trọng và các tiện ích đẳng cấp tại Việt Nam.

﻿Tháng 5/2024, dự án chính thức tổ chức lễ khởi công tại Hưng Yên. Dự kiến, thời gian thực hiện dự án là 4 năm từ Quý II/2025 tới Quý II/2029. Dự án có quy mô diện tích gần 1.000 ha, bao gồm hệ thống sân golf VIP 54 hố, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp, quần thể đô thị hiện đại và các tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, ﻿báo cáo công khai tài chính cá nhân năm 2025 của Tổng thống Mỹ Donald J. Trump đã ghi nhận khoản thu 5 triệu USD từ một hợp đồng nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam, từ Công ty cổ phần Dịch vụ khách sạn Hưng Yên, thông qua công ty con DT Marks Vietnam LLC.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

