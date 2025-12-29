Mạo danh Vingroup, dụ chuyển tiền hưởng “hoa hồng” 3%/ngày

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

29-12-2025 - 21:29 PM | Doanh nghiệp

Theo lời mời chào, đối tượng đề nghị chị N.T.N. tham gia "quỹ tiết kiệm nội bộ" để hưởng hoa hồng cao, lên tới 3%/ngày. Sau đó, kẻ lừa đảo hướng dẫn chị đến phòng giao dịch chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để nhận tiền hoa hồng.

Chiều 26/12, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mạo danh nhân viên Tập đoàn Vingroup, hứa hẹn trả hoa hồng lên đến 3% mỗi ngày.

Trước đó, chiều 24/12, Công an xã Chư Sê nhận tin báo từ phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn về việc có khách hàng đến làm thủ tục chuyển tiền nghi bị lừa đảo.﻿

Thời điểm này, khách hàng là chị N.T.N., trú xã Al Bá, đến phòng giao dịch yêu cầu chuyển tiền để nhận hoa hồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chư Sê cử cán bộ nhanh chóng có mặt tại phòng giao dịch để xác minh vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, chị N.T.N. cho biết quen biết với một tài khoản Facebook có tên "Hữu Thành". Người này tự giới thiệu là nhân viên Tập đoàn Vingroup – công ty quỹ tiết kiệm nội bộ. Qua xác minh, đây là thông tin giả.﻿

Theo lời mời chào, đối tượng đề nghị chị N.T.N. tham gia "quỹ tiết kiệm nội bộ" để hưởng hoa hồng cao, lên tới 3%/ngày. Sau đó, kẻ lừa đảo hướng dẫn chị đến phòng giao dịch chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để nhận tiền hoa hồng.

Trong quá trình tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã kịp thời trình báo Công an xã Chư Sê.

Xác định đây là vụ việc lừa đảo, Công an xã Chư Sê đã giải thích, khuyến cáo chị N.T.N. không tiếp tục chuyển tiền, dừng liên lạc và không thực hiện theo yêu cầu của kẻ lừa đảo.﻿

