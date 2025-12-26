Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cú bắt tay giữa Vingroup và IDICO: Tiên phong áp dụng cơ chế Mua bán điện trực tiếp, giải "cơn khát" điện sạch cho FDI

26-12-2025 - 10:33 AM | Doanh nghiệp

Ảnh lễ lý kết giữa 4 công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup và IDICO

Ảnh lễ lý kết giữa 4 công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup và IDICO

Sáng ngày 25/12/2025, 4 đơn vị thành viên thuộc Vingroup (VinEnergo, VinFast, V-Green, Xanh SM) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Tổng Công ty IDICO (mã chứng khoán: IDC), tập trung vào hai trụ cột chính là năng lượng sạch và giao thông xanh.

Theo thỏa thuận, ở lĩnh vực năng lượng, Công ty CP Năng lượng VinEnergo sẽ cung cấp điện tái tạo cho các khu công nghiệp của IDICO. Giải pháp trọng tâm được triển khai là cơ chế Mua bán điện trực tiếp (DPPA) kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS). Hai bên cũng dự kiến hợp tác đầu tư và vận hành hoạt động bán lẻ điện nhằm tối ưu chi phí và đảm bảo độ ổn định cho lưới điện nội khu.

Đối với mảng giao thông, VinFast, V-Green và Xanh SM sẽ phối hợp cùng IDICO xây dựng lộ trình chuyển đổi phương tiện. VinFast cam kết áp dụng chính sách ưu đãi tài chính cho IDICO và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp khi chuyển đổi sang xe điện. Xanh SM cung cấp giải pháp vận tải hành khách và logistic xanh bằng xe điện và xe buýt điện (E-Bus). Đồng thời, V-Green sẽ chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng trạm sạc và trạm đổi pin tại các địa điểm do IDICO quản lý.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Như Mai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty IDICO cho biết: “Với hơn 25 năm phát triển và vận hành hạ tầng công nghiệp tại Việt Nam, IDICO đã khẳng định vai trò là đơn vị tiên phong trong kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, dựa trên triết lý ‘Hài hòa’ và lấy con người làm trọng tâm. Việc hợp tác với VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của IDICO. Thông qua hợp tác này, IDICO hướng tới xây dựng các khu công nghiệp hiện đại, sử dụng năng lượng sạch, hạ tầng xanh và thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.”

Đại diện nhóm công ty thuộc Vingroup, ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo chia sẻ: “VinEnergo cùng các đơn vị trong hệ sinh thái chuyển đổi xanh của Tập đoàn Vingroup đánh giá cao tầm nhìn dài hạn và cam kết phát triển bền vững của IDICO. Chúng tôi tin rằng việc kết hợp các giải pháp năng lượng xanh và di chuyển xanh – từ mô hình DPPA, hệ thống lưu trữ năng lượng BESS đến các công nghệ năng lượng mới – sẽ sớm được đưa vào thực tiễn tại các khu công nghiệp, tạo ra giá trị kinh tế bền vững và đóng góp tích cực cho mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.”

Hợp tác này được triển khai dựa trên nền tảng hạ tầng quy mô lớn của IDICO. Doanh nghiệp này hiện quản lý 12 khu công nghiệp trải dài từ Bắc vào Nam với tổng diện tích đất gần 4.000 ha và tổng vốn đầu tư hạ tầng khoảng 700 triệu USD. Các khu công nghiệp của IDICO hiện thu hút gần 400 nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký lên tới 9 tỷ USD.

Về phía đối tác cung cấp giải pháp năng lượng, VinEnergo là đơn vị mới ra mắt nhưng sở hữu tiềm lực tài chính và quy mô cam kết lớn. Doanh nghiệp này vừa tăng vốn điều lệ lên hơn 28.300 tỷ đồng, công bố kế hoạch triển khai loạt dự án năng lượng với tổng vốn đầu tư khoảng 200.000 tỷ đồng. Tổng công suất các dự án của VinEnergo ước tính tương đương công suất của ba nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu cộng lại.

Anh Khôi

