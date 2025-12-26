'Ông trùm' BĐS Khu công nghiệp lập thêm công ty con mảng tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Ảnh minh họa

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex-CTCP (Becamex Group, MCK: BCM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về phê duyệt chủ trương thành lập công ty con.

Cụ thể, HĐQT Becamex Group đã thống nhất thông qua chủ trương thành lập công ty con có tên Công ty TNHH Một Thành Viên WTC Becamex (WTC Becamex). Doanh nghiệp này dự kiến có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, do BCM sở hữu 100% vốn.

WTC Becamex đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Becamex Group cử ông Nguyễn Thế Duy- Phó Chủ tịch HĐQT- Phó Tổng Giám đốc BCM, giữ chức Chủ tịch HĐTV WTC Becamex và đại diện 40% phần vốn góp của tập đoàn tại WTC Becamex.

Becamex Group cũng cử 2 Phó Giám đốc dự án WTC

là bà Huỳnh Đinh Thái Linh và bà Mai Hoàng Hải Vi, làm Thành viên HĐTV WTC Becamex và đại diện tổng cộng 60% phần vốn góp còn lại của tập đoàn tại WTC Becamex.

Ngoài ra, bà Huỳnh Đinh Thái Linh giữ chức vụ Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm và là người đại diện theo pháp luật của WTC Becamex.

Trước đó, Becamex Group cũng đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc góp tăng vốn điều lệ cho Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP JV).

Theo đó, vốn điều lệ hiện tại của VSIP JV (căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 28/7/2024) đang ở mức gần 2.678,4 tỷ đồng.

VSIP JV dự kiến tăng thêm 1.500 tỷ đồng vốn điều lệ, trong đó, Becamex Group thống nhất sẽ góp thêm 735 tỷ đồng theo đúng tỷ lệ sở hữu. Thời hạn góp vốn trong quý IV/2025.

Sau khi hoàn tất tăng vốn như kế hoạch, vốn điều lệ của VSIP JV ở mức 4.178,4 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của Becamex Group vẫn giữ nguyên 49%.

Hiện, ông Nguyễn Phú Thịnh- Phó Chủ tịch HĐQT Becamex Group, đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của VSIP JV.

Ngoài ra, Becamex Group cũng muốn góp tăng vốn điều lệ CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước (Becamex Bình Phước).

Cụ thể, HĐQT Becamex Group thống nhất việc đăng ký mua thêm 36 triệu cổ phần của Becamex Bình Phước với giá 10.000 đồng/cổ phần; tương ứng số tiền góp vốn 360 tỷ đồng.

Thời gian góp vốn chậm nhất 31/12/2025. Vốn điều lệ của Becamex Bình Phước sau khi các cổ đông thực hiện góp vốn là hơn 2.698 tỷ đồng. Số lượng cổ phần mà Becamex Group sở hữu tại Becamex Bình Phước sau khi thực hiện góp vốn là hơn 107,9 triệu cổ phần, tương ứng 40% vốn điều lệ.