VN-Index giảm 40 điểm, cổ đông của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn "tin và yêu màu tím"

Phiên giao dịch 25/12 chứng kiến sóng gió khi VN-Index giảm gần 40 điểm về 1.742 điểm, chịu tác động trực tiếp từ thông tin Vingroup rút khỏi dự án Đường sắt cao tốc Bắc – Nam để tập trung cho các dự án trọng điểm khác. Phản ứng với tin tức này, bộ ba VIC, VHM, VRE đồng loạt giảm sàn.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường vẫn có điểm sáng khi khối ngoại tranh thủ mua ròng hơn 600 tỷ đồng trên HOSE, tập trung gom VHM (119 tỷ đồng). Ngoài ra, dòng tiền thông minh cũng dịch chuyển sang các doanh nghiệp có nền tảng tốt như MCH (mua ròng 100 tỷ đồng) và VJC (85 tỷ đồng).

Tâm điểm tích cực nhất phiên thuộc về cổ phiếu MCH của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan trong ngày đầu tiên niêm yết chính thức trên sàn HOSE. Bất chấp bão lửa từ thị trường chung, MCH kết phiên ở mức giá 223.500 đồng/cổ phiếu, tăng 5,03% so với giá tham chiếu.

Lực cầu từ khối ngoại (mua ròng 100 tỷ đồng) đã đóng vai trò lực đỡ quan trọng, phản ánh lời chia sẻ của Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang tại lễ niêm yết: "Mỗi ngày chúng ta sẽ đối diện với xanh, với vàng, với đỏ... nhưng như một người Masan, chúng ta vẫn sẽ luôn tin và yêu vào màu tím".

Sức hút của MCH đến từ vị thế của một "đế chế" hàng tiêu dùng với độ phủ lên tới 98% hộ gia đình Việt Nam. Theo dữ liệu so sánh khu vực, MCH ghi nhận hiệu quả sinh lời thuộc nhóm dẫn đầu châu Á với biên lợi nhuận ròng trên 20% - vượt xa các đối thủ như Hindustan Unilever (Ấn Độ) hay Indofood (Indonesia).

Với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu trên 10% (2022-2024), tân binh này được kỳ vọng sớm lọt vào các rổ chỉ số VN30 hay FTSE EM, trở thành địa chỉ đón dòng vốn ngoại tìm kiếm cơ hội phòng thủ nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng cao.

Song hành cùng đà tăng của nhóm Masan, cổ phiếu VJC của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet cũng trở thành điểm sáng hiếm hoi khi đóng cửa tại mức 212.000 đồng/cổ phiếu, tăng 6,53% và tiệm cận mức giá trần.

Hỗ trợ vào đó là lực vốn ngoại mua ròng 87 tỷ đồng VJC.

Một tin vui là Vietjet Thái Lan vừa chính thức đưa tàu bay Boeing 737-8 vào khai thác thương mại, mở rộng thị phần tại thị trường du lịch trọng điểm.

Đồng thời, hãng vừa hoàn thành cất nóc hangar 100 triệu USD và thực hiện chuyến bay đầu tiên tới sân bay Long Thành.

Bên cạnh triển vọng dài hạn, diễn biến giá tích cực còn phản ánh kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý 4/2025 và dịp Tết Nguyên đãn. Với Vietjet, cuối năm là "mùa vàng" di chuyển, kết hợp giá vé cao hơn giúp cải thiện biên lợi nhuận. Trong khi đó, Masan Consumer bước vào cao điểm tiêu thụ các mặt hàng cốt lõi phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm.