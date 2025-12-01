Việt Nam lần đầu tiên dùng UAV vận chuyển mẫu xét nghiệm y tế, sếp Vietnam Post khẳng định: Không phải để diễn

Thiết bị bay UAV được thiết kế riêng cho vận chuyển y tế, phù hợp với không gian bay tầm thấp tại khu vực đô thị. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc

Đây là mô hình thí điểm tiên phong tại Việt Nam trong việc kết hợp hạ tầng bưu chính với công nghệ bay tầm thấp, được triển khai trong bối cảnh các đô thị lớn đang đối mặt với áp lực giao thông ngày càng tăng.

Theo thông số kỹ thuật được công bố tại lễ khai trương, phương tiện được đưa vào thử nghiệm là các dòng UAV cỡ nhỏ chuyên dụng, có khả năng đạt tốc độ hành trình 60 km/h với phạm vi hoạt động trong bán kính 15 km.

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành y tế, khoang chứa hàng được thiết kế riêng biệt nhằm duy trì điều kiện bảo quản tiêu chuẩn cho các loại hàng hóa đặc thù như mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Trong giai đoạn thí điểm, Vietnam Post dự kiến thực hiện tần suất 2 chuyến bay mỗi ngày cho mỗi tuyến với bán kính bay khoảng 10 km, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và an toàn bay đô thị.

Đánh giá về ý nghĩa kinh tế và định hướng phát triển dịch vụ, ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định quan điểm tiếp cận của doanh nghiệp đối với lĩnh vực đặc thù này.

"Hàng hóa y tế là nhóm hàng hóa đặc biệt. Mỗi mẫu xét nghiệm, mỗi đơn vị máu, mỗi liều thuốc đều gắn trực tiếp với sức khỏe và sinh mạng người dân. Việc Bưu điện Việt Nam ưu tiên triển khai trong lĩnh vực này thể hiện rõ giá trị nhân văn và trách nhiệm của một doanh nghiệp hạ tầng dịch vụ công. Vì là hàng hóa “đặc biệt”, nên quy trình cũng phải “đặc biệt”: chúng tôi tổ chức theo hướng liên thông – chuẩn hóa từ tiếp nhận, đóng gói, vận chuyển, bàn giao đến lưu vết; hướng tới đáp ứng nhóm tiêu chuẩn cao nhất trong logistics cho y tế," ông Giang nhấn mạnh.

Đại diện Vietnam Post cũng làm rõ tính thực tiễn của dự án: "Trong y tế, thời gian không chỉ là một chỉ tiêu kỹ thuật, mà là yếu tố quyết định chất lượng chẩn đoán, hiệu quả điều trị và sự an tâm của người bệnh. Vì vậy, Bưu điện Việt Nam tiếp cận UAV không phải để trình diễn công nghệ, mà để hình thành một năng lực dịch vụ mới, bổ sung cho vận chuyển đường bộ trong các tình huống cần phản ứng nhanh ngày càng tăng".

Về phía đơn vị y tế, PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đánh giá cao tác động của mô hình đối với hoạt động chuyên môn và bài toán công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

"Mô hình góp phần rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế, nâng cao tính chủ động, kịp thời trong công tác chuyên môn, đặc biệt trong các tình huống cần phản ứng nhanh hoặc khi điều kiện giao thông đô thị gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, mô hình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm công bằng y tế, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân ngay từ tuyến cơ sở, như trạm y tế xã, phường, thông qua việc kết nối nhanh chóng, hiệu quả với các cơ sở y tế tuyến trên," PGS.TS Đỗ Đình Tùng chia sẻ.

Theo lộ trình phát triển, sau giai đoạn thí điểm, đơn vị vận hành sẽ tiến hành đánh giá thực tế để nâng cấp cấu hình thiết bị, mở rộng tầm bay lên khoảng 20 km và nâng trọng tải vận chuyển lên mức 10 kg. Toàn bộ quy trình giao nhận được quản lý minh bạch trên hệ thống giám sát thời gian thực, đảm bảo đúng mục đích phục vụ sức khỏe cộng đồng và sẵn sàng nhân rộng khi hành lang pháp lý và hạ tầng kỹ thuật cho phép.