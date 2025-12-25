Thời khắc 10h45 phút tạo nên "kỳ tích" của doanh nghiệp quản lý nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam

Thông tin từ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), trong năm 2025, công ty đã đạt được cột mốc doanh thu và sản lượng xuất bán ân tượng, đánh dấu việc BSR đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025.

Đặc biệt, vào lúc 10h45 ngày 23/12, công ty đã cán mốc doanh thu hợp nhất 140.000 tỷ đồng, sản lượng xuất bán đạt 7.710.409 tấn.

Tính chung, trong năm 2025, sản lượng của BSR ước đạt 7.907.293 tấn, tương đương 108% kế hoạch quản trị. Doanh thu của công ty ước đạt 142.800 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.700 tỷ đồng. Công ty đã nộp ngân sách nhà nước ước đạt 14.300 tỷ đồng.

Để hoàn thành và vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu SXKD, BSR đã vận hành Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất an toàn, ổn định với công suất bình quân quy đổi lên tới 120%. Công ty cũng tận dụng hiệu quả cơ hội khi giá dầu thô giảm trong khi giá sản phẩm không giảm tương ứng, thậm chí có thời điểm đi ngược chiều, qua đó tối ưu hóa biên lợi nhuận.

Đặc biệt, BSR chủ động điều hành hoạt động sản xuất và tiêu thụ bám sát các kịch bản SXKD được xây dựng và cập nhật thường xuyên theo diễn biến giá dầu và crack spread (chênh lệch giá), từ đó linh hoạt điều chỉnh công suất, gia tăng tồn kho chiến lược và đẩy mạnh tiêu thụ khi thị trường thuận lợi.

Cùng với đó, dù đối mặt với điều kiện thời tiết bất lợi, BSR vẫn bảo đảm nguồn nguyên liệu, duy trì NMLD Dung Quất vận hành ổn định ở công suất cao. 6 tháng cuối năm 2025, BSR duy trì công suất nhà máy với công suất bình quân quy đổi 122% và đẩy mạnh xuất bán sản phẩm.

Nhờ vậy, lợi nhuận tăng 113% so với 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh giá dầu thô giảm 7% và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.Đặc biệt, Công ty đã giữ vững an toàn tuyệt đối với hơn 54 triệu giờ công an toàn.

Năm 2025, BSR đã vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở công suất bình quân quy đổi 122%.

Song song với việc điều hành sản xuất linh hoạt, chủ động, BSR không ngừng đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đồng thời phát triển nhiều dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao như hạt nhựa F3030, T3045, P3034, TF4035; nhiên liệu hàng không bền vững (SAF); lưu huỳnh hạt; xăng E10 RON 95. Nhờ đó, nhóm giải pháp này đã mang lại doanh thu khoảng 1.920 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, BSR đẩy mạnh mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế với các sản phẩm như dầu DO, dầu FO và RFCC Naphtha, qua đó đóng góp doanh thu ước đạt khoảng 2.050 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024.

BSR cũng tăng cường tối ưu hoá chi phí tiêu hao năng lượng, tổn thất, tiết giảm tối đa chi phí điều hành sản xuất kinh doanh, nhờ vậy năm 2025 tiết giảm được 828 tỷ đồng, vượt 35% so với kế hoạch.

Với kết quả sản xuất kinh doanh này, BSR lọt Top 7 thương hiệu lớn nhất thị trường niêm yết theo bình chọn của Forbes Việt Nam.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tiền thân là Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, được thành lập năm 2008. Công ty được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

BSR đang giữ vững vị thế chủ lực trong ngành công nghiệp Lọc hóa dầu Việt Nam; sản lượng sản xuất hằng năm đáp ứng trên 30% nhu cầu xăng dầu cho đất nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Bước sang năm 2026, BSR đặt mục tiêu tiếp tục vận hành Nhà máy an toàn, ổn định; nâng công suất lên 123 - 125% góp phần gia tăng từ 6.472 tỷ đồng - 8.763 tỷ đồng ở các kịch bản giá dầu khác nhau.

BSR cũng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mới và hướng tới doanh thu khoảng 57.000 tỷ đồng. Cùng đó, BSR tiếp tục đẩy mạnh bán hàng và thương mại quốc tế nhằm gia tăng 8.197 tỷ đồng.

Ngoài ra, BSR nghiên cứu triển khai phương án gia tăng sản lượng sản xuất bên ngoài nhà máy (gia công, mua bán, sáp nhập) và phát triển dịch vụ cung cấp ra bên ngoài với mục tiêu gia tăng từ 500 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng trong năm 2026.