Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Lê Hạnh - gương mặt gắn liền với Shark Tank Việt Nam - đã đăng tải bài viết dài mang tựa đề “TẬN LỰC RỒI THÌ… MOVE ON”, nhìn lại hành trình 10 năm đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp Việt.

Bà Lê Hạnh nhìn lại hành trình 10 năm gắn bó với cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, bắt đầu từ năm 2016 – thời điểm bà hưởng ứng lời kêu gọi “quốc gia khởi nghiệp” và chính thức bước vào vai trò đồng hành cùng các startup trong nước.



Đến năm 2017, Shark Tank Việt Nam mùa đầu tiên lên sóng. Sau 7 mùa phát sóng kéo dài gần một thập kỷ, chương trình ghi nhận hơn 100 tập, với gần 300 startup bước lên “bể cá” trình bày các mô hình đổi mới sáng tạo. Song song đó, gần 200 tập Café Khởi Nghiệp cũng được thực hiện, mở ra những cuộc trò chuyện dài hơi, chân thật về hành trình làm doanh nghiệp và những trăn trở của người khởi nghiệp.



Từ sân chơi này, nhiều dự án đã được công chúng biết đến và tiếp tục phát triển, thậm chí vươn ra thị trường quốc tế, tiêu biểu như DatBike trong lĩnh vực xe điện hay Coolmate ở mảng thời trang nam.



Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, chương trình đối mặt với không ít ồn ào khi một số “cá mập” vướng vào vòng lao lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư cá nhân.

Trong bối cảnh đó, dòng chia sẻ của CEO Lê Hạnh đã thu hút sự chú ý của dư luận. Bà viết: “Khép lại 10 năm đồng hành cùng khởi nghiệp Việt, tôi mang theo nhiều giá trị đã trao đi, nhiều tình cảm đã nhận lại – và cả những bài học vô cùng đắt giá. Khép lại một chặng đường, nhưng tinh thần khởi nghiệp, tinh thần Shark Tank vẫn là một phần bản sắc không thể tách rời.”



Theo Dân trí, bà Lê Hạnh xác nhận Shark Tank Việt Nam đã chính thức dừng sản xuất và hiện chưa có kế hoạch trở lại. Bà cho biết, chương trình khép lại sau khi hoàn thành 100 tập, kết thúc ở mùa 7 vào năm 2024.

Bà cũng thẳng thắn nhìn nhận những sự cố liên quan đến các “cá mập” là yếu tố bất ngờ, đáng tiếc, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín chương trình, đồng thời bộc lộ rủi ro trong việc lựa chọn và quản trị các nhân vật tham gia mà ê-kíp chưa có giải pháp kiểm soát hiệu quả.



Bên cạnh khởi nghiệp, bà Lê Hạnh còn được biết đến là người dành nhiều tâm huyết cho văn hóa ẩm thực Việt Nam. TVHub – đơn vị đầu tư và sản xuất Shark Tank Việt Nam – hiện đang đẩy mạnh các chương trình truyền hình về ẩm thực, trong đó có Đầu Bếp Thượng Đỉnh.