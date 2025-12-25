Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 cổ phiếu họ Vingroup giảm sàn ngay sau thông tin rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam

25-12-2025 - 14:35 PM | Doanh nghiệp

3 cổ phiếu họ Vingroup giảm sàn ngay sau thông tin rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam không ảnh hưởng tới việc triển khai dự án.

Ngày 25/12/2025, Tập đoàn Vingroup đã chính thức đệ trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm, như dự án Khu đô thị thể thao Olympic và sân vận động cấp quốc gia Trống Đồng, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh…

Theo công văn số 764/2025, ngày 25/12/2025 gửi Chính phủ, Vingroup đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5/2025. Quyết định xin rút đã được Tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

Điển hình là Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có quy mô hơn 9.000 ha, với trung tâm là quần thể các công trình thể thao chất lượng cao, bao gồm sân vận động Trống Đồng - lớn nhất thế giới. Đây là dự án đặc biệt, có tầm vóc quốc gia được Chính phủ tin tưởng và giao cho Vingroup thực hiện, nhằm ghi dấu ấn bản sắc dân tộc với thế giới. Vì thế, Tập đoàn Vingroup xác định sẽ phải tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết.

Cùng với Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Vingroup cũng được giao làm chủ đầu tư một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng như: tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh …

Ngoài ra, Vingroup cũng đang dốc toàn lực triển khai hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng quan trọng khác như Nhà máy sản xuất thép VinMetal; 2 nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, siêu đô thị biển Cần Giờ…. Đây đều là những dự án góp phần nâng cấp hạ tầng và năng lực sản xuất cho đất nước, đòi hỏi đầu tư rất lớn về nguồn vốn, thời gian và năng lực triển khai.

Trong khi đó, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đã nhận được sự quan tâm và đề xuất đầu tư của nhiều doanh nghiệp có tiềm lực và kinh nghiệm như: THACO Trường Hải, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000)...

Do đó, việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam không ảnh hưởng tới việc triển khai dự án. Đây là bước đi chủ động và có trách nhiệm của Vingroup trước Chính phủ để đảm bảo thực hiện tốt nhất những dự án đã được giao, góp phần phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và đô thị theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng sống của người dân Việt Nam.

Phản ứng với thông tin này, cổ phiếu VIC, VHM, VRE ngay lập tức giảm sàn.

Nóng: Vingroup mở trường giáo dục phi lợi nhuận cho trẻ phổ tự kỷ, rối loạn học tập... dự kiến khai giảng vào cuối năm 2026

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hạ tầng GELEX IPO: Bước đi chiến lược tiếp theo của GELEX sau thành công với GEE

Hạ tầng GELEX IPO: Bước đi chiến lược tiếp theo của GELEX sau thành công với GEE Nổi bật

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức trở thành 2 người giàu nhất và nhì TTCK Việt Nam, bỏ xa những người còn lại

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức trở thành 2 người giàu nhất và nhì TTCK Việt Nam, bỏ xa những người còn lại Nổi bật

Truy tố đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản trong vụ chung cư CT6 Kiến Hưng

Truy tố đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản trong vụ chung cư CT6 Kiến Hưng

15:01 , 25/12/2025
Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên công bố lợi nhuận năm 2025, tăng gấp đôi năm trước

Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên công bố lợi nhuận năm 2025, tăng gấp đôi năm trước

14:19 , 25/12/2025
Lý do một tập đoàn 'dừng bước' với Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Lý do một tập đoàn 'dừng bước' với Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

13:46 , 25/12/2025
Thế Giới Skinfood: Tầm nhìn tăng trưởng và mở rộng sân chơi cho mỹ phẩm

Thế Giới Skinfood: Tầm nhìn tăng trưởng và mở rộng sân chơi cho mỹ phẩm

13:30 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên