Phong tỏa tài sản của vợ chồng Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Nam

Phong tỏa tài sản của vợ chồng Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi các tổ chức hành nghề công chứng và các văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên (TP Đà Nẵng).

Cụ thể, Sở Tư pháp tỉnh nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử và ngăn chặn tẩu tán, chuyển hóa, dịch chuyển tài sản trong vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên.

Bị can Nguyễn Đình Nam tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng; văn phòng thừa phát lại rà soát, cung cấp vi bằng mua bán bất động sản, tài sản; hợp đồng công chứng, tạm dừng giao dịch chuyển nhượng tài sản đối với 4 người có liên quan.

Yêu cầu trên liên quan đến bị can Nguyễn Đình Nam (46 tuổi, trú tại đường Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên.

Trong số 4 cá nhân mà Cơ quan CSĐT yêu cầu ngăn chặn tẩu tán, chuyển hóa, dịch chuyển tài sản trong vụ án hình sự trên, ngoài bị can Nam còn có vợ của Nam và một đôi vợ chồng khác cùng ngụ TP Đà Nẵng, thông tin này được đăng tải trên tờ Pháp luật TPHCM.

Khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Đình Nam

Trước đó, vào ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Nam (sinh năm 1979, trú tại đường Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Đình Nam (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Quá trình điều tra đã làm rõ: Nguyễn Đình Nam lợi dụng chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên để đưa ra thông tin rằng doanh nghiệp đang thi công Dự án nhà ở tại Khu đô thị gói 8, Mỹ Gia, Vĩnh Thái, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái; Công ty TNHH Tân Khánh Hòa KH tham gia hợp tác, môi giới bất động sản).

Nam quảng bá có 20 căn nhà liền kề được “hoán đổi” và đưa ra mức giá 3 tỷ đồng/căn cho người có nhu cầu, thấp hơn mức 3,3 tỷ đồng/căn theo thông tin mà đối tượng cung cấp.

Tuy nhiên, thời điểm năm 2020, Dự án Khu đô thị Mỹ Gia - Gói 8 chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

Chủ đầu tư không ký hợp đồng mua bán nhà ở hoặc chuyển nhượng bất kỳ thửa đất, căn nhà nào cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên.

Bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, Nguyễn Đình Nam đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại; bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Để phục vụ điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan trong vụ án khẩn trương liên hệ: - Địa chỉ: Số 15 Hoàng Văn Thụ, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn. - Điều tra viên thụ lý: Đồng chí Lê Xuân Hòe. - Số điện thoại: 0979.860.100 Cơ quan Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân phối hợp cung cấp thông tin để vụ án được điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.




