Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Tổng Giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh

23-11-2025 - 15:45 PM | Doanh nghiệp

Đinh Văn Hùng (68 tuổi, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) là Tổng Giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh.

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Hùng (68 tuổi, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, Công ty Phong Hải Thịnh thực hiện đăng ký kinh doanh do Đinh Văn Hùng làm Tổng Giám đốc. Ngày 28/6/2018, công ty được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2), phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn theo văn bản số 3499/UBND-KTN, với tiến độ đến hết quý II/2020. Đến nay, dự án chưa được gia hạn tiến độ; công ty cũng chưa được giao đất, cho thuê đất nên chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Bắt Tổng Giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh- Ảnh 1.

Đinh Văn Hùng khi bị bắt. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Mặc dù dự án chưa đủ điều kiện pháp lý và văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư nêu rõ không được huy động vốn để phân chia quyền sử dụng đất, nhưng vào tháng 3/2022, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án cho ông Nguyễn Duy T. và ông Dương Đình C. với tổng giá trị 13 tỷ 680 triệu đồng; đã thu của hai bị hại số tiền 6 tỷ 840 triệu đồng.

Hùng cam kết sẽ chuyển nhượng đất trong vòng 12 tháng và sử dụng số tiền thu được cho hoạt động kinh doanh của công ty, nhưng thực tế lại dùng cho mục đích cá nhân. Hết thời hạn cam kết, Hùng không chuyển nhượng được đất và cũng không có khả năng hoàn trả tiền cho ông T. và ông C.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo: những cá nhân đã ký hợp đồng mua đất tại dự án Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2) của Công ty Phong Hải Thịnh liên hệ cung cấp hồ sơ, tài liệu và làm việc tại địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại 0355.912.606 (Điều tra viên Trần Văn Mong).

Bắt Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát và đồng phạm

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vinataba chốt "chia tay" mì Miliket với giá khởi điểm 119.500 đồng/cp

Vinataba chốt "chia tay" mì Miliket với giá khởi điểm 119.500 đồng/cp Nổi bật

Tỷ phú Trần Đình Long và dàn lãnh đạo Hòa Phát đem gần 60 triệu cổ phiếu HPG của cá nhân làm tài sản đảm bảo cho Nông nghiệp Hòa Phát vay

Tỷ phú Trần Đình Long và dàn lãnh đạo Hòa Phát đem gần 60 triệu cổ phiếu HPG của cá nhân làm tài sản đảm bảo cho Nông nghiệp Hòa Phát vay Nổi bật

Tin vui cho Hà Tĩnh: Viettel Post khảo sát đất, lên kế hoạch xây trung tâm logistics 550 tỷ đồng

Tin vui cho Hà Tĩnh: Viettel Post khảo sát đất, lên kế hoạch xây trung tâm logistics 550 tỷ đồng

11:42 , 23/11/2025
Công ty con của Honda muốn đầu tư xây trường đua tại Việt Nam

Công ty con của Honda muốn đầu tư xây trường đua tại Việt Nam

10:21 , 23/11/2025
Ngắm cơ ngơi hàng nghìn tỷ của Tập đoàn Trung Thủy - gia đình chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo

Ngắm cơ ngơi hàng nghìn tỷ của Tập đoàn Trung Thủy - gia đình chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo

08:23 , 23/11/2025
Phó trưởng ban kế hoạch Vietnam Airlines: Chúng tôi không chèn ép doanh nghiệp tư nhân

Phó trưởng ban kế hoạch Vietnam Airlines: Chúng tôi không chèn ép doanh nghiệp tư nhân

08:08 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên