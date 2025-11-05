Chân dung công ty sản xuất kem chống nắng giả khiến chồng Đoàn Di Băng bị bắt tạm giam

Ảnh: CAĐN

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm Đinh Văn Liên (45 tuổi, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (44 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TP.HCM, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Theo cơ quan công an, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), do Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc là Chủ sở hữu, có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình (đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM) do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là Chủ sở hữu.

Căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP.HCM chỉ số chống nắng SPF là 25,82 do công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50.

Vào tháng 1/2025, tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả rồi chuyển qua cho Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group để bán.

Hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.

Kết quả khám xét, Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

Nhà máy y tế EBC Đồng Nai và hệ sinh thái EBC

CTCP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai tiền thân là Công ty TNHH E.B.C Mỹ phẩm Giang Điền, thành lập từ tháng 11/2014, chuyên sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh.

Với số vốn ban đầu chỉ 2 tỷ đồng, qua nhiều lần thay đổi tên, người đại diện và tăng vốn, đến tháng 1/2025 công ty chính thức chuyển đổi loại hình sang CTCP và lấy tên như hiện nay. Công ty cũng đã tăng vốn lên 60 tỷ đồng, gấp 30 lần sau 10 năm.

Công ty này sản xuất mỹ phẩm cho nhiều đối tác, không chỉ riêng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group. Tuy nhiên, hiện không có thông tin cụ thể về các đối tác khác ngoài VB Group.

Còn Tập đoàn Y Dược EBC, theo tìm hiểu chỉ mới được thành lập từ tháng 3/2024, vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Ngành nghề chính là hoạt động của trụ sở văn phòng, ngoài ra còn có bán buôn thực phẩm, sản xuất mỹ phẩm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y dược…

Bản cập nhật đăng ký kinh doanh cho thấy vị trí Tổng Giám đốc của Tập đoàn Y Dược EBC liên tục thay đổi kể từ năm 2024 đến nay. Hiện, vị trí này đang được đảm nhận bởi bà Huỳnh Đỗ Tường Vy (sinh năm 2003).

Bà Vy hiện còn là đại diện tại các đơn vị gồm CTCP Y dược EBC Green, CTCP EBC Global.

Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Y Dược EBC hiện tại là ông Đinh Văn Liên. Ông này được giới thiệu đã tốt nghiệp ngành Trung Quốc học và dược sĩ. Trước khi bước chân vào thương trường, ông Liên trải qua nhiều công việc khác nhau, từ biên dịch, phát thanh viên đến giảng dạy tiếng Việt cho doanh nhân nước ngoài.

Đến năm 2013, ông chuyển hướng sang sản xuất và phân phối mỹ phẩm - nền móng cho sự hình thành và mở rộng hệ sinh thái EBC sau này.

Hiện tại, hệ sinh thái này gồm nhiều đơn vị như EBC Farm, EBC Factory, EBC Invest, EBC Healthcare, EBC Media, Viện Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ EBC, Viện Khoa học Mỹ phẩm và Sức khoẻ EBB.

Ảnh: Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Y Dược EBC - ông Đinh Văn Liên.

﻿VB Group: Chồng Đoàn Di Băng làm CEO từ tháng 7/2024

Về phía VB Group, đây là doanh nghiệp được thành lập vào tháng 4/2021, đăng ký ngành nghề chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Từ tháng 7/2024, Tổng Giám đốc VB Group được chuyển sang ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng.

Theo dữ liệu kê khai thuế, công ty có 10 lao động. VB Group cũng chính là đơn vị vận hành thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki, vốn thường xuyên xuất hiện hình ảnh ông Vũ và ca sĩ Đoàn Di Băng trên website.

Ngoài VB Group, ông Nguyễn Quốc Vũ cũng từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak. Hiện cả 2 doanh nghiệp này đều đã ngừng hoạt động.

Vào cuối tháng 5 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền) để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, loạt sản phẩm mang nhãn Hanayuki bị phát hiện vi phạm chất lượng, từ dầu gội, dầu xả đến kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da.

Cụ thể, dầu gội Hanayuki Shampoo bị thu hồi số tiếp nhận do chứa 2-phenoxyethanol - chất có thể gây kích ứng nếu vượt ngưỡng và không đạt chỉ tiêu vi sinh. Dầu xả cùng thương hiệu cũng bị xử lý với lý do tương tự. Đáng chú ý, kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body bị phát hiện chỉ số SPF thực tế là 2,4 - quá thấp so với mức 50 được ghi trên nhãn. Mặt nạ G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask cũng bị thu hồi do thành phần in trên bao bì không khớp hồ sơ công bố.

Sở Y tế Đồng Nai phối hợp cùng công an tỉnh kiểm tra thực tế hai sản phẩm Hanayuki Shampoo và Sunscreen Body. Kết quả cho thấy cả hai có dấu hiệu kém chất lượng, nghi ngờ là hàng giả. Cuộc họp khẩn với Công an tỉnh, Sở Y tế và VKSND tỉnh Đồng Nai thống nhất sẽ khởi tố, điều tra hình sự liên quan sản phẩm kem chống nắng Hanayuki. Riêng dầu gội, cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt hành chính.