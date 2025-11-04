Bắt tạm giam giám đốc chi nhánh và một nhân viên vụ sản xuất cà phê giả

Sáng 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Minh Tùng (SN 1978, trú phường Hội Phú) – Giám đốc Chi nhánh cà phê Thành Khôi thuộc Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Gia Lai – cùng Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987; trú phường An Bình, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng Công an khám xét cơ sở sản xuất cà phê của Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai nằm trên đường Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú

Trước đó, ngày 24-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Hội Phú và Công an xã Gào tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Tùng tại số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú và cơ sở sản xuất tại 278 Trường Sa, xã Gào.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,3 tấn cà phê thành phẩm, hơn 4,3 tấn đậu nành hạt, 843 kg cà phê hạt rang, 410 triệu đồng tiền mặt, 2 xe tải, 2 xe con, 3 máy chế biến cà phê cùng nhiều hương liệu, phụ gia và tài liệu kế toán liên quan hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty Nguyên Phát Gia Lai.

Kết quả giám định cho thấy số cà phê bột thu giữ là hàng giả, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo cơ quan điều tra, dù biết rõ sản phẩm có hàm lượng caffeine thấp, không đạt tiêu chuẩn nhưng ông Võ Minh Tùng vẫn chỉ đạo nhân viên Nguyễn Văn Hạnh sản xuất, chế biến để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra mở rộng.