Vingroup nhảy vào Uzbekistan: Được cam kết quỹ đất 1.000 ha tại thủ đô

Vingroup ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Uzbekistan

Ngày 25/12/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup đã công bố việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Uzbekistan. Thỏa thuận này đánh dấu bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi gồm phát triển đô thị, giao thông bền vững và du lịch nghỉ dưỡng.

Theo nội dung biên bản hợp tác, trọng tâm đáng chú ý nhất nằm ở mảng bất động sản. Phía Uzbekistan cam kết sẵn sàng phân bổ quỹ đất lên tới 1.000 ha tại các vị trí đắc địa thuộc thủ đô Tashkent. Trên quỹ đất này, Vingroup sẽ tiến hành nghiên cứu, quy hoạch để đề xuất đầu tư xây dựng một khu phức hợp đô thị với quy mô lớn. Việc tiếp cận quỹ đất sạch tại thủ đô của một quốc gia đang phát triển được xem là động thái quan trọng trong việc gia tăng quỹ đất quốc tế của Vingroup.

Song song với bất động sản, mảng giao thông xanh cũng là trụ cột chính trong thỏa thuận hợp tác lần này. Vingroup đã đề xuất kế hoạch đưa hệ sinh thái xe điện VinFast thâm nhập thị trường Uzbekistan. Cụ thể, tập đoàn dự kiến triển khai dịch vụ vận tải hành khách (taxi) và các giải pháp di chuyển đô thị sử dụng hoàn toàn xe điện. Để đảm bảo tính khả thi, kế hoạch này sẽ bao gồm cả việc xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng trạm sạc cùng các dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ đi kèm.

Ngoài hai lĩnh vực chủ chốt kể trên, Biên bản ghi nhớ cũng đề cập đến tiềm năng hợp tác trong ngành du lịch và giải trí. Hai bên thống nhất sẽ cùng nghiên cứu khả năng phát triển các tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng tích hợp, tận dụng tiềm năng du lịch của địa phương kết hợp với kinh nghiệm vận hành chuỗi nghỉ dưỡng của Vingroup.

Thỏa thuận này cũng thiết lập một khung pháp lý sơ khởi để hai bên tiếp tục xác định và đánh giá các cơ hội đầu tư khác trong tương lai. Các dự án tiếp theo sẽ được lựa chọn dựa trên sự phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn và các ưu tiên kinh tế của cả Vingroup và Chính phủ Uzbekistan. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là tại các thị trường mới nổi có tốc độ đô thị hóa nhanh.