Một doanh nghiệp mua lại hơn 16 triệu cổ phần từ Văn Phú Invest để "thâu tóm" cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đồng Sơn (mã CK: DSH) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc mở rộng sở hữu tại một doanh nghiệp dự án BOT.



Theo đó, ngày 24/12/2025, DSH đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 16,38 triệu cổ phần từ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang. Sau giao dịch, Đồng Sơn nâng tổng số cổ phần nắm giữ lên 28,79 triệu đơn vị, tương đương 58% vốn điều lệ.



Với tỷ lệ sở hữu này, kể từ ngày 24/12/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang chính thức trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đồng Sơn.



Doanh nghiệp cho biết giao dịch trên được thực hiện căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/7/2025.

Trước khi thương vụ chuyển nhượng cổ phần diễn ra, cơ cấu cổ đông của CTCP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang được phân bổ khá cân bằng giữa các cổ đông lớn. Trong đó, Ocean Group và Vinaconex cùng nắm giữ tỷ lệ 21% vốn điều lệ.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (tiền thân là CTCP Đầu tư và Thương mại 319) sở hữu 12,41 triệu cổ phần, tương ứng 25% vốn, trong khi CTCP Đầu tư Văn Phú Invest là cổ đông lớn nhất với 16,38 triệu cổ phần, chiếm 33% vốn điều lệ.﻿

Trước đó, cao tốc BOT Hà Nội - Bắc Giang do liên danh 4 nhà đầu tư thực hiện gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest ﻿; Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Đông Sơn; Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương ﻿.



Đây là dự án trục giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp và thương mại như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn.



Dự án có tổng mức đầu tư 4.154 tỷ đồng và đã được hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2016. Hiện hơn 90% giá trị hợp đồng đã được quyết toán, phần còn lại liên quan đến chi phí giải phóng mặt bằng tại Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục triển khai.



Với mức phí trung bình từ 40.000 - 200.000 đồng/lượt với 4 làn xe, dự án có pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch và được phê duyệt thu phí đến năm 2037.﻿