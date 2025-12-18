Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trong danh sách Nhân vật ảnh hưởng năm 2025

18-12-2025 - 15:30 PM | Doanh nghiệp

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trong danh sách Nhân vật ảnh hưởng năm 2025

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet, vừa được Tatler vinh danh trong danh sách "Các Nhân vật Ảnh hưởng năm 2025" – bảng xếp hạng uy tín quy tụ những cá nhân có tầm ảnh hưởng nổi bật, đóng vai trò kiến tạo xu hướng và lan tỏa giá trị tích cực tại châu Á.

Theo Tatler, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo được ghi nhận nhờ những tác động mang tính đột phá, bền bỉ và xuyên biên giới, không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà còn ở giáo dục, đổi mới sáng tạo và các sáng kiến xã hội vì con người. Ảnh hưởng của bà được đánh giá là thực chất, mang dấu ấn thời đại và tạo ra giá trị lâu dài cho Việt Nam, khu vực và cộng đồng quốc tế.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo có mặt trong danh sách Nhân vật Ảnh hưởng của Tatler (2024–2025). Trước đó, từ năm 2019, bà là doanh nhân Việt Nam duy nhất được vinh danh trong danh sách 110 nhân vật có ảnh hưởng nhất Châu Á trong lĩnh vực thiện nguyện do Tatler bình chọn.

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trong danh sách Nhân vật ảnh hưởng năm 2025- Ảnh 1.

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trong danh sách Nhân vật ảnh hưởng năm 2025- Ảnh 2.

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trong danh sách Nhân vật ảnh hưởng năm 2025- Ảnh 3.

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trong danh sách Nhân vật ảnh hưởng năm 2025- Ảnh 4.

Chủ tịch Vietjet - Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo được vinh danh trong danh sách "Các Nhân vật Ảnh hưởng" năm 2025 của Tatler

Tại lễ vinh danh diễn ra tối 17/12/2025 tại TP.HCM, bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Vietjet, đã đại diện Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự sự kiện.

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trong danh sách Nhân vật ảnh hưởng năm 2025- Ảnh 5.

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trong danh sách Nhân vật ảnh hưởng năm 2025- Ảnh 6.

Tatler vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trong danh sách Nhân vật ảnh hưởng năm 2025- Ảnh 7.

Phó Tổng Giám đốc Tài chính Vietjet, bà Hồ Ngọc Yến Phương đại diện Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự sự kiện

Là nhà sáng lập và lãnh đạo hãng hàng không tư nhân hàng đầu Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến như biểu tượng của nữ lãnh đạo hiện đại – bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng nhân ái. Dưới sự dẫn dắt của bà, Vietjet đã phát triển từ một hãng hàng không thế hệ mới trở thành thương hiệu hàng không toàn cầu năng động, với mạng bay rộng khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, góp phần kết nối con người, kinh tế và văn hóa giữa các quốc gia. 

Song hành cùng thành công kinh doanh, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo kiên định theo đuổi các sáng kiến vì giáo dục, đổi mới sáng tạo, trao quyền cho phụ nữ, hỗ trợ cộng đồng yếu thế và phát triển bền vững. Với bà, tăng trưởng không chỉ đo bằng quy mô hay lợi nhuận, mà còn bằng những giá trị nhân văn được gieo trồng và lan tỏa trong xã hội.

Là một trong những nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo từng được vinh danh trong danh sách Top 50 Lãnh đạo Tiêu biểu Toàn cầu của Bloomberg, Top 100 Phụ nữ Quyền lực Nhất Thế giới của Forbes, và 100 Nhân vật Làm Thay Đổi Kinh Tế châu Á theo Business Insider Australia. Bà cũng được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh – phần thưởng cao quý nhất dành cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc trên phạm vi toàn cầu.

Bảng xếp hạng "Các Nhân vật Ảnh hưởng" của Tatler là nền tảng vinh danh thường niên, ghi nhận những cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực kinh doanh, văn hóa, đổi mới sáng tạo và tác động xã hội tại châu Á. Danh sách năm 2025 quy tụ khoảng 700 nhân vật đến từ bảy quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho những tiếng nói dẫn dắt và truyền cảm hứng của khu vực.

Ánh Dương

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VNPT ước tính lợi nhuận gần 6.600 tỷ năm 2025, chính thức ra mắt một công ty trong lĩnh vực siêu "nóng"

VNPT ước tính lợi nhuận gần 6.600 tỷ năm 2025, chính thức ra mắt một công ty trong lĩnh vực siêu "nóng" Nổi bật

Chủ nợ của Novaland (NVL) và Xây dựng Hòa Bình (HBC) ra hành động quyết liệt

Chủ nợ của Novaland (NVL) và Xây dựng Hòa Bình (HBC) ra hành động quyết liệt Nổi bật

SePay ra mắt eShop và eInvoice: Phần mềm bán hàng và xuất hóa đơn điện tử

SePay ra mắt eShop và eInvoice: Phần mềm bán hàng và xuất hóa đơn điện tử

15:30 , 18/12/2025
MoMo góp phần thúc đẩy thói quen di chuyển xanh tại metro với mô hình QR Tap & Go

MoMo góp phần thúc đẩy thói quen di chuyển xanh tại metro với mô hình QR Tap & Go

15:30 , 18/12/2025
Jollibee kỷ niệm 20 năm tại Việt Nam, tăng tốc mở thêm 15 cửa hàng trong tháng 12

Jollibee kỷ niệm 20 năm tại Việt Nam, tăng tốc mở thêm 15 cửa hàng trong tháng 12

15:30 , 18/12/2025
HDCapital nâng sở hữu lên gần 17% vốn tại Petrosetco

HDCapital nâng sở hữu lên gần 17% vốn tại Petrosetco

15:07 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên