Jollibee kỷ niệm 20 năm tại Việt Nam, tăng tốc mở thêm 15 cửa hàng trong tháng 12

20 năm hành trình và một nhịp tăng tốc vào tháng 12

Năm 2005, Jollibee mở cửa hàng đầu tiên tại Coopmart Xa Lộ Hà Nội (TP.HCM), trong bối cảnh mô hình nhà hàng phục vụ nhanh vẫn còn khá mới tại Việt Nam. Là thương hiệu ngoại, Jollibee từng bước làm quen với thị trường, thích nghi với khẩu vị địa phương và xây dựng sự hiện diện một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

Sau 20 năm, chú Ong đỏ đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Bước sang cột mốc kỷ niệm, Jollibee Việt Nam ghi nhận nhịp phát triển rõ nét khi dự kiến khai trương liên tiếp 15 cửa hàng trong tháng 12/2025, nâng tổng số lên 245 cửa hàng trên toàn quốc – đánh dấu một chặng đường gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.

20 năm lan tỏa niềm vui, 15 cửa hàng mới tiếp nối hành trình cùng Jollibee

Một trong những yếu tố giúp Jollibee dần tạo được chỗ đứng tại Việt Nam nằm ở cách thương hiệu điều chỉnh thực đơn cho phù hợp với khẩu vị địa phương. Thay vì giữ nguyên công thức gốc, các món ăn được tinh chỉnh để gần hơn với thói quen ẩm thực của người Việt. Gà Giòn Vui Vẻ vẫn giữ độ giòn đặc trưng nhưng gia vị được tẩm ướp phù hợp với người Việt, sốt gravy truyền thống được thay bằng sốt chua ngọt để ăn kèm, trong khi Mì Ý Sốt Bò Bằm được cân chỉnh vị ngọt – chua dễ ăn, đặc biệt phù hợp với trẻ em. Những điều chỉnh này góp phần giúp Jollibee trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt trong suốt quá trình phát triển.

Bên cạnh việc mở rộng hệ thống, Jollibee Việt Nam vận hành nhà máy chế biến tại Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng (Cần Giuộc, Long An) để phục vụ cho toàn bộ mạng lưới cửa hàng. Việc chủ động nguồn cung giúp thương hiệu duy trì chất lượng đồng nhất giữa các khu vực và đảm bảo hoạt động ổn định trong những giai đoạn cao điểm.

Song song đó, Jollibee cũng từng bước làm mới hình ảnh cửa hàng nhằm phù hợp hơn với thị hiếu của khách hàng trẻ và các gia đình hiện đại. Concept thiết kế mới hướng đến không gian nhiều màu sắc, năng động và tạo cảm giác tươi mới, với cách bố trí linh hoạt, tận dụng ánh sáng và tối ưu trải nghiệm tại chỗ. Các cửa hàng được thiết kế để đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ bữa ăn gia đình, gặp gỡ bạn bè đến các buổi tiệc sinh nhật, góp phần giúp Jollibee duy trì sự gần gũi và sức hút trong đời sống đô thị.

Jollibee Việt Nam khai trương 15 cửa hàng trải dài Nam Bắc trong tháng 12

Từ cột mốc 20 năm đến giai đoạn phát triển tiếp theo

Trong tháng 12/2025 – thời điểm kỷ niệm 20 năm hoạt động tại Việt Nam – Jollibee dự kiến khai trương đồng loạt 15 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 245 cửa hàng trên toàn quốc. Việc tập trung mở rộng vào giai đoạn cao điểm cuối năm giúp thương hiệu nhanh chóng đưa các điểm bán mới vào vận hành, đáp ứng nhu cầu ăn uống và tụ họp gia tăng của người tiêu dùng. Các cửa hàng mới không chỉ hiện diện tại các đô thị lớn mà còn mở rộng đến các khu dân cư mới và đô thị vệ tinh, qua đó gia tăng độ phủ và khả năng tiếp cận khách hàng tại nơi sinh sống.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm này, sự kiện âm nhạc The Jolly Day do Jollibee Việt Nam tổ chức vào ngày 22/11 đã thu hút hơn 15.000 khán giả, chủ yếu là giới trẻ và các gia đình, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa thương hiệu và cộng đồng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Jollibee đã đóng góp 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, khép lại cột mốc 20 năm bằng một dấu ấn trách nhiệm xã hội thiết thực.