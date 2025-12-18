Sáng 18/12, khi làm thủ tục khai mạc phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử thông báo bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) đã nộp khắc phục thêm 47 tỷ đồng.

Bị cáo Hưng cho biết, khoản nộp thêm này đồng nghĩa với bị cáo đã khắc phục dư con số thiệt hại cơ quan tố tụng quy kết.

Do vậy, ông Hưng xin rút phần kháng cáo liên quan đến bồi thường trách nhiệm dân sự; giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

“Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo khác cũng nộp mỗi người một ít, bị cáo có ý kiến gì không?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Hưng cho rằng, từ giai đoạn sơ thẩm đã có quan điểm sẽ khắc phục toàn bộ để khấu trừ cho các bị cáo.

“Bị cáo mong Hội đồng xét xử tuyên bị cáo và nhóm đồng phạm ở đây mức án thấp hơn”, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nói.

Trả lời luật sư, bị cáo Hưng trình bày trước khi xảy ra vụ án, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19 hoành hành, mọi gói thầu thực hiện đều trượt giá, thiệt hại nặng nề.

Theo Hưng, trong hơn 20 năm thành lập, Tập đoàn Thuận An đã thi công nhiều dự án lớn và luôn phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ. Ghi nhận việc này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã tặng bằng khen.

Bên cạnh thành tích của doanh nghiệp, ông Hưng trình bày, trước khi bị bắt tạm giam đã tham gia hoạt động xã hội tại địa phương, làm từ thiện, gia đình có công với cách mạng, chú là liệt sĩ.

Bị cáo Trần Anh Quang (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) trên bục khai báo không trình bày được tình tiết có điểm nhấn làm căn cứ cho Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ. Song bị cáo mong muốn HĐXX xem xét lại vai trò của bị cáo chỉ "làm công ăn lương" không hưởng lợi gì sau các vụ “thông thầu”. Ngoài ra, quá trình điều tra gia đình đã khắc phục một phần hậu quả, khi ở ngoài xã hội có thành tích cống hiến trong lao động, sản xuất.

Các bị cáo còn lại đều trình bày nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng làm căn cứ, xin tòa tuyên mức án thấp hoặc cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Trần Anh Quang (từ phải sang).

Chủ tịch và Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An giữ vai trò cao nhất

Bản án sơ thẩm đánh giá, trong 27 bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", trách nhiệm cao nhất thuộc về bị cáo Nguyễn Duy Hưng. Bị cáo Hưng đã lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương để tác động, can thiệp vào các gói thầu, dùng tiền để biếu công chức tại Ban Quản lý các dự án, UBND các cấp, Bộ, ngành; chỉ đạo nhân viên trong Tập đoàn Thuận An thực hiện hành vi vi phạm trong đấu thầu.

Tiếp theo là trách nhiệm của bị cáo Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An), đồng phạm tích cực với bị cáo Hưng, trực tiếp thực hiện công việc do bị cáo Hưng giao.

Bản án sơ thẩm xác định, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt (tỉnh Bắc Giang cũ); Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (tỉnh Tuyên Quang); Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh); Gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 (Hà Nội) và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E (Bộ Giao thông vận tải cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải.

Qua đó, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Nguyễn Duy Hưng đã trực tiếp hoặc đưa lợi ích vật chất cho ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) 750 triệu đồng; đưa ông Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 4 tỷ đồng; đưa cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái 900 triệu đồng; đưa cho lãnh đạo các Ban quản lý dự án từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Chiều nay, tòa tiếp tục xét hỏi và luận tội các bị cáo.