Vụ án Tập đoàn Thuận An: Hé lộ công thức thao túng đấu thầu

Ngày 8-9, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử 29 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Vòi bạch tuộc lũng đoạn các dự án

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An; Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Bắc Giang; Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang; Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban QLDA Tuyên Quang; Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban QLDA Hà Nội; Nguyễn Chí Cương, cựu Phó Giám đốc - sau này là Giám đốc Ban QLDA Hà Nội và nhiều bị cáo khác cùng bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Riêng bị cáo Phạm Thái Hà - cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội - bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang cũ); gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều (Quảng Ninh); gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 (TP Hà Nội) và gói thầu XD01, XD02 dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông Vận tải cũ. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải cũ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Sau đó, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũ chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án. Hưng còn chỉ đạo nhân viên của tập đoàn phối hợp với các công ty do tập đoàn tìm, mời hoặc công ty do các ban QLDA giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc với các cá nhân là lãnh đạo ban QLDA các tỉnh, Ban QLDA 4 thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũ và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán.

Các bị cáo tại phiên tòa

"Luật ngầm" phía sau các gói thầu ngàn tỉ

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, đã thừa nhận hầu hết các cáo buộc của VKSND Tối cao về việc vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Hưng đã chủ động dùng các mối quan hệ với lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương để được ưu ái tham gia và trúng các gói thầu lớn. Thủ đoạn của Tập đoàn Thuận An là tiếp cận các đơn vị chủ đầu tư để tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu, gửi hồ sơ dự thầu để được chấm trước và thỏa thuận chi trả tiền "cơ chế" (hoa hồng) cho các cá nhân có thẩm quyền. Việc này nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu một cách bất hợp pháp.

Vụ án gây thiệt hại lớn nhất là tại gói thầu số 07 của dự án cầu Đồng Việt (gần 97 tỉ đồng). Tại tòa, bị cáo Hưng khai đã chủ động liên hệ với ông Dương Văn Thái (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũ) để nhờ cậy. Thông qua sự tư vấn và giới thiệu của bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), bị cáo Hưng đã được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang ủng hộ và chỉ đạo cấp dưới phối hợp để Tập đoàn Thuận An được lựa chọn. Sau khi trúng thầu, bị cáo Hưng thừa nhận đã chi tiền cho bị cáo Thái và các cán bộ của Ban QLDA tỉnh.

Tương tự, tại dự án cầu Vĩnh Tuy 2 (thiệt hại hơn 9,2 tỉ đồng), bị cáo Hưng khai nhận đã nhờ mối quan hệ từ trước với một lãnh đạo TP Hà Nội. Sau đó, bị cáo Hưng đã làm việc với cựu Giám đốc Ban QLDA Phạm Hoàng Tuấn để hợp thức hóa hồ sơ, giúp liên danh của Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

Các sai phạm còn lại được ghi nhận tại dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đường ven sông Hạ Long - Đông Triều, và Quốc lộ 14E, với tổng thiệt hại hơn 14 tỉ đồng.

Cựu quan chức nhận tội, xin khoan hồng Cáo trạng xác định bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đã giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu trái quy định, hưởng lợi 4 tỉ đồng. Bị cáo Phạm Thái Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng để giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu, hưởng lợi 750 triệu đồng. Khai tại tòa, cả 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng đã quy kết. Bị cáo Phạm Thái Hà mong muốn HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.



