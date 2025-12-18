SePay ra mắt eShop và eInvoice: Phần mềm bán hàng và xuất hóa đơn điện tử

SePay eShop là phần mềm bán hàng và xuất hóa đơn điện tử giúp người dùng có thể tự tạo cửa hàng, thêm danh mục và sản phẩm, theo dõi doanh thu và quản lý đơn hàng ngay trên nền tảng online. Khách hàng có thể xuất hóa đơn điện tử khi kết hợp cùng SePay eInvoice. Giao dịch ngân hàng được đồng bộ theo thời gian thực, giảm sai sót trong đối soát và hỗ trợ quản lý doanh thu chính xác. Ngoài ra khách hàng có thể kết hợp với Loa thanh toán SePay, giúp quy trình từ thu tiền, ghi nhận giao dịch đến xuất hóa đơn diễn ra liền mạch và gọn nhẹ hơn.

SePay eInvoice là phần mềm hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử, phù hợp với những đơn vị đã có sẵn hệ thống bán hàng và muốn kết nối thêm tính năng xuất hóa đơn thông qua API. Giải pháp giúp doanh nghiệp xử lý số lượng lớn hóa đơn một cách ổn định và thuận tiện. SePay eInvoice có thể kết hợp trực tiếp với SePay eShop, cho phép xuất hóa đơn điện tử ngay trong lúc bán hàng, giúp chủ cửa hàng không phải chuyển qua lại giữa nhiều hệ thống khác nhau. Bên cạnh đó, người dùng vẫn có thể tự xuất hóa đơn ngay trên điện thoại thông qua my.sepay.vn, không cần máy tính hay USB token. Việc ký số được thực hiện hoàn toàn online, vừa an toàn vừa phù hợp với các mô hình kinh doanh cần nhanh, gọn và linh hoạt.

Khi kết hợp SePay eShop, SePay eInvoice cùng các giải pháp khác trong hệ sinh thái SePay như Loa thanh toán và giải pháp thanh toán, doanh nghiệp có thể vận hành trọn vẹn một quy trình từ bán hàng, nhận tiền, ghi nhận giao dịch đến xuất hóa đơn điện tử một cách liền mạch. Hệ thống hỗ trợ xác nhận thanh toán tự động và theo dõi giao dịch theo thời gian thực, giúp việc quản lý trở nên gọn gàng, rõ ràng và dễ kiểm soát hơn.

Việc ra mắt SePay eShop và SePay eInvoice đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hệ sinh thái SePay, mang đến cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp một giải pháp vận hành tinh gọn, minh bạch và tiết kiệm chi phí hơn, phù hợp với nhu cầu kinh doanh ngày càng linh hoạt trong quá trình chuyển đổi số hiện nay.

Công Ty Cổ Phần SePay

Website: sepay.vn

Địa chỉ: 13 Đường số 38, KĐT Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Liên hệ: 02873.059.589