KH INVEST - Tổ chức mới trong hệ sinh thái Khải Hoàn Land (KHG)

Đây là sự thay đổi mới trong hệ sinh thái của tập đoàn này. Giao dịch trên được thực hiện theo hình thức thoả thuận. Phần vốn này thuộc sở hữu cá nhân của ông Hoàn.

Theo đó, KH INVEST chỉ thực hiện quản lý tài sản, không tham gia điều hành hay tác động đến các quyết định kinh doanh.

"Giao dịch không làm thay đổi chiến lược phát triển, bộ máy quản trị cũng như các kế hoạch đang triển khai của Khải Hoàn Land", đại diện Doanh nghiệp khẳng định.

Việc đưa toàn bộ cổ phần về một đầu mối pháp nhân chuyên quản trị tài sản là mô hình đã được các tập đoàn, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế áp dụng từ lâu nhằm chuẩn hóa cấu trúc sở hữu, minh bạch hóa quản trị, tối ưu vận hành dòng vốn và đặc biệt là chuẩn bị cho những thương vụ M&A hoặc mở rộng quy mô.

Ngoài ông Nguyễn Khải Hoàn, bà Trần Thị Thu Hương - vợ ông Hoàn và nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Hoàn vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu đáng kể tại Doanh nghiệp.

Khải Hoàn Land được thành lập năm 2009, khởi đầu từ mảng môi giới bất động sản. Trong những năm gần đây, Công ty mở rộng mạng lưới hợp tác và thể hiện mạnh vai trò Nhà Phát triển dự án với nhiều chủ đầu tư lớn, song hành với thời điểm trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu KHG trên HOSE.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Tập đoàn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 382 tỷ đồng và 54 tỷ đồng, tăng 95% và 23% so với cùng kỳ; trong đó riêng quý 3 chứng kiến mức tăng đột biến của doanh thu. Tổng tài sản đến cuối tháng 9 đạt gần 6.9 ngàn tỷ đồng, phản ánh tốc độ tăng trưởng tốt trong giai đoạn thị trường bất động sản dần cải thiện.

Về hoạt động dự án, Khải Hoàn Prime tại khu Nam TPHCM đang là trọng tâm triển khai của Doanh nghiệp. Dự án này thời gian qua được bổ sung hoàn thiện hồ sơ pháp lý và ghi nhận mức độ quan tâm tích cực của thị trường trước thềm ký hợp đồng mua bán.

KHG hiện đã công bố đầy đủ thông tin liên quan đến giao dịch chuyển vốn theo quy định, đồng thời nhấn mạnh cam kết duy trì ổn định hoạt động và minh bạch với cổ đông, đối tác.